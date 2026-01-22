Es tendencia:
logotipo del encabezado
MUNDIAL 2026

Santiago Giménez confía que México tendrá un mejor Mundial que la Selección Argentina: “Haremos historia”

A menos de 5 meses de la cita en América del Norte, el delantero de Milan reveló las expectativas para su selección.

Por Agustín Vetere

Seguí a Bolavip en Google!
Santi Giménez, delantero de la Selección de México.
© GettySanti Giménez, delantero de la Selección de México.

La edición 2026 del Mundial será especial para todos por contar con un nuevo formato y 48 participantes. Tras la conquista en Qatar 2022, la Selección Argentina busca retener la corona en lo que será la última cita de Lionel Messi. Sin embargo, hay otro combinado que espera buenos resultados.

Es que las únicas dos veces que la Selección de México alcanzó los cuartos de final en el evento fue justamente como local. En 1970 y 1986, el Tri cayó en la ronda de los 8 mejores, algo que no volvió a conseguir. Este año volverá a ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Con respecto al Mundial, Santiago Giménez, una de las máximas figuras del conjunto norteamericano, palpitó lo que se viene y se mostró confiado: “Haremos historia. Soy un gran soñador. Veo a México campeón del mundo en 2026, quiero serlo”.

“Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros, porque ciento treinta millones somos fuertes”, enfatizó, la famosa arenga de Chicharito Hernández previo a Rusia 2018 para ‘imaginar cosas chingonas’.

Santi Giménez explicó por qué eligió a México sobre Argentina

El atacante que representa hoy a Milan, pero que pasó por Feyenoord y Cruz Azul, es nacido en Argentina, cuando su padre, el Chaco Giménez vestía la camiseta de Boca Juniors. Ante la chance de representar a ambas selecciones, el atacante no tuvo dudas.

“La pregunta que me hice: qué me siento más, me siento más mexicano o me siento más argentino, entonces ahí fue que tomé la decisión de ir por la Selección mexicana, amo Argentina, nací en Argentina, pero me siento más mexicano y no me quiero mentir a mí mismo”, explicó a ESPN.

Publicidad
Ayoze Pérez salió en defensa de Franco Mastantuono en la previa de Villarreal vs. Real Madrid: “Jugador diferencial”

ver también

Ayoze Pérez salió en defensa de Franco Mastantuono en la previa de Villarreal vs. Real Madrid: “Jugador diferencial”

Datos clave

  • Santiago Giménez aseguró ver a México como campeón del mundo en el 2026.
  • México será anfitrión del Mundial 2026 junto a Estados Unidos y Canadá.
  • El delantero del Milan explicó su decisión de representar a México sobre Argentina.
agustín vetere
Agustín Vetere

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Djokovic predijo quién será el campeón del Mundial 2026 e involucró a Cristiano Ronaldo: “Atrevido”
Mundial 2026

Djokovic predijo quién será el campeón del Mundial 2026 e involucró a Cristiano Ronaldo: “Atrevido”

Mexicanos tras ser humillados por Portugal en el Mundial Sub 17: ''Nuestra final fue con Argentina''
Fútbol Internacional

Mexicanos tras ser humillados por Portugal en el Mundial Sub 17: ''Nuestra final fue con Argentina''

Tiene 17 años, vale 30 millones, lo sigue Real Madrid y dijo que México puede ser campeón del Mundial de 2026
Mundial 2026

Tiene 17 años, vale 30 millones, lo sigue Real Madrid y dijo que México puede ser campeón del Mundial de 2026

Neri Cardozo apuntó contra Ángel Romero: "Ahora cualquiera puede jugar en Boca"
Boca Juniors

Neri Cardozo apuntó contra Ángel Romero: "Ahora cualquiera puede jugar en Boca"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo