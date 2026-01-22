Santiago Giménez confía que México tendrá un mejor Mundial que la Selección Argentina: “Haremos historia”

La edición 2026 del Mundial será especial para todos por contar con un nuevo formato y 48 participantes. Tras la conquista en Qatar 2022, la Selección Argentina busca retener la corona en lo que será la última cita de Lionel Messi. Sin embargo, hay otro combinado que espera buenos resultados.

Es que las únicas dos veces que la Selección de México alcanzó los cuartos de final en el evento fue justamente como local. En 1970 y 1986, el Tri cayó en la ronda de los 8 mejores, algo que no volvió a conseguir. Este año volverá a ser anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

Con respecto al Mundial, Santiago Giménez, una de las máximas figuras del conjunto norteamericano, palpitó lo que se viene y se mostró confiado: “Haremos historia. Soy un gran soñador. Veo a México campeón del mundo en 2026, quiero serlo”.

“Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros, porque ciento treinta millones somos fuertes”, enfatizó, la famosa arenga de Chicharito Hernández previo a Rusia 2018 para ‘imaginar cosas chingonas’.

Santi Giménez explicó por qué eligió a México sobre Argentina

El atacante que representa hoy a Milan, pero que pasó por Feyenoord y Cruz Azul, es nacido en Argentina, cuando su padre, el Chaco Giménez vestía la camiseta de Boca Juniors. Ante la chance de representar a ambas selecciones, el atacante no tuvo dudas.

“La pregunta que me hice: qué me siento más, me siento más mexicano o me siento más argentino, entonces ahí fue que tomé la decisión de ir por la Selección mexicana, amo Argentina, nací en Argentina, pero me siento más mexicano y no me quiero mentir a mí mismo”, explicó a ESPN.

