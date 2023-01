Si bien desde hace meses, producto de un intercambio de tweets en las redes sociales entre los artistas, se había especulado con una canción entre Bizarrap y Shakira, nadie esperó que se volviese realidad y mucho menos, tan pronto en el tiempo.

Lo cierto es que este martes por la tarde, el productor musical más importante del momento dio a conocer el lanzamiento de su BZRP Music Session #53. A continuación, conocé todo lo que tenés que saber sobre su estreno.

+ ¿Cómo comenzaron las especulaciones sobre la producción entre Bizarrap y Shakira?

A finales del mes de agosto del 2022, a causa del cumpleaños del DJ argentino, la talentosa cantante colombiana envió sus "saludos" a través de la plataforma de Twitter, lo cual llamó la atención entre los usuarios, no por el mensaje sino porque anteriormente no se recordaba interacción entre ambos.

Ante la mención, el musicalizador de 24 años no tardó en contestar y este ida y vuelta se hizo furor en redes sociales, también porque en aquel momento Bizarrap había anunciado el inminente estreno de una "session", sin mencionar de quién se trata (terminó siendo Duki), y se especuló con la posibilidad de este dueto.

+ ¿Cuándo y a qué hora se estrena la session entre Bizarrap y Shakira?

El estreno de la BZRP Music Session #53 tendrá lugar este miércoles 11 de enero, cuando será lanzada a través de las plataformas de YouTube y Spotify, a partir de las 21.00 horas de Argentina.

Si bien hay que aguardar al lanzamiento oficial para saber de qué trata el tema musical, en las redes sociales se viralizó una posible letra de la canción, que sería dedicada al futbolista Gerard Piqué, tras los problemas que conllevó su infidelidad y posterior separación de la artista colombiana.

+ ¿Qué dice la letra filtrada de la session entre Bizarrap y Shakira?

A través de la plataforma Facebook, los usuarios, ansiosos, filtraron la siguiente posible letra de la esperada producción musical:

“Una loba como yo no está pa’ lobos como tú...

A ti te quedé grande...

Por eso estás con una igualita que tú...

Yo contigo ya no regreso...

Ni aunque me llores ni me supliques...

Entendí que no es culpa mía que te critiquen...

Yo solo hago música, perdón que te salpique...”