Coldplay, banda liderada por Chris Martin, se presentará el 25, 26, 28 y 29 de octubre, y el 1, 2, 4, 5, 7 y 8 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate en el marco de “Music Of The Spheres World Tour”. Zoe Gotusso, la cantante cordobesa de 25 años, será la telonera del grupo britanico a lo largo de sus 10 conciertos.

+Quién es Zoe Gotusso, telonera de Coldplay en el Monumental

Zoe Gotusso, cantante de 25 años, es una de las artistas argentinas que logró un gran ascenso en los últimos años. Comenzó a hacerse conocida en Salvapantallas junto a Santiago Celli, dúo conformado en el 2016 con el que logró importantes reconocimientos. Entre ellos se destaca el Premio Gardel a Mejor Disco Grupo Pop en 2018 por “SMS”.

La artista nacida en Córdoba comenzó su carrera como solista en el 2020 y actualmente cuenta con más de 600.000 oyentes mensuales en Spotify. En estos años sacó éxitos como "Un bossa +", canción que supera las 19.000.000 de reproducciones en todas las plataformas digitales.

"Estoy muy agradecida porque he trabajado mucho. Me abrieron una gran puerta y es una hermosa oportunidad”, dijo Zoe en una entrevista con Telenoche luego de ser anunciada como telonera de Coldplay. Y añadió: “Todavía no me comuniqué con ellos. Ojalá pueda conocerlos y espero que me inviten a cantar”.

+Zoe Gotusso - Ganas