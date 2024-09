El pasado sábado se vieron las caras América y Chivas, en uno de los partidos más apasionantes y con mayor rivalidad del fútbol mexicano. Al conjunto de Guadalajara lo dirige Fernando Gago, quien asumió tras su paso por Racing Club. El clásico quedó en manos de las Águilas, que no pasaban por su mejor momento, y eso despertó la bronca en las redes sociales de los hinchas de Chivas, que no solamente apuntaron contra algunos jugadores, sino que también contra el entrenador argentino.

A fines de septiembre de 2023, Fernando Gago dejó su cargo en Racing y dos meses más tarde acordó su llegada a Chivas. Su camino oficial en el gigante mexicano fue en 2024 y en el primer semestre logó acomodarse luego de un inicio irregular. En el plano doméstico tuvo mejores resultados que en el internacional. Teniendo en cuenta todas las competiciones, desde que llegó, el ex jugador de Boca y la Selección Argentina dirigió a Chivas en 34 oportunidades con 16 victorias, 10 empates y 8 caídas.

Los hinchas apuntaron contra Gago

Luego de perder el clásico ante América por 1 a 0 con tanto de Ramón Juárez Del Castillo, fueron varios los hinchas de Chivas que volcaron sus críticas en las redes sociales. Para algunos no acertó en los cambios, para otros nunca debió haber llegado y la crítica más despiadada fue cuando dijeron que hay que seguir aguantándolo por ser argentino y guapo, que si fuese mexicano ya lo hubiese echado.

Por otro lado, no es que hubo defensas a ultranza a Fernando Gago, pero sí algunos hinchas replicaban a esas críticas con cuestionamientos a los jugadores por su mal desempeño y también a la dirigencia por no haber hecho un buen mercado de pases. Muchos de los comentarios apuntaban a que no se podían hacer mejores cambios porque en el banco de suplentes no había jugadores de jerarquía.

Las críticas en las redes sociales