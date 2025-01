Exigen la suspensión de Enzo Fernández en FIFA y Conmebol

Pasaron varios meses de la consagración de la Selección Argentina en la Copa América, pero aquel polémico video de Enzo Fernández cantando la canción contra Francia sigue dando que hablar. Cuando parecía que el tema ya era cosa del pasado, una organización benéfica le envió una carta a FIFA y CONMEBOL exigiendo una sanción para el campeón del mundo.

Se trata de Kick It Out (KIO), un grupo británico que lucha contra la discriminación en el fútbol, que compartió un mensaje enviado a Gianni Infantino, reclamando que no se informó “si ha habido alguna investigación o resultado sobre la conducta de Enzo Fernández o la de otros jugadores“.

“Establecer los hechos y llegar a un resultado no debería ser una tarea extraordinaria o difícil para las organizaciones que desean tomar en serio la discriminación“, argumenta la organización en el escrito, que también fue compartido para la Confederación Sudamericana de Fútbol.

Qué reclama Kick It Out

KIO puso sobre la mesa el antecedente de Rodrigo Bentancur, que fue suspendido por 7 partidos por un comentario considerado racista contra Heung-Min Son. Aquel castigo lo impuso la Football Association, que se desligó del caso de Enzo debido a que ocurrió bajo la jurisdicción de FIFA.

Lo que la organización exige es que Fernández tenga un castigo similar o aún más severo que el uruguayo. De hecho, aseguran que si no hubo una investigación, “indica una falta de transparencia y rendición de cuentas muy preocupante, especialmente teniendo en cuenta la amplia difusión de este incidente“.

El pedido de disculpas y la aclaración de Enzo Fernández

En su momento, a través de un posteo en sus historias de Instagram, Enzo hizo un descargo pidiendo perdón por las ofensas y aclaró que sus intenciones no incluían realizar un acto de racismo.

“Quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram durante las celebraciones de la selección nacional. La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras”, comenzó Enzo en su comunicado.

