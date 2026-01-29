Es tendencia:
Eduardo Domínguez sabe mucho más de fútbol que Riquelme y en La Plata quedó demostrado

El entrenador pincharrata volvió a ganarle a Boca, y dejó bien claro que entiende mucho más de este deporte que el presidente de la institución xeneize.

Por Toti Pasman

Uno de los problemas que tiene Boca es el gusto de Riquelme por los técnicos. A Riquelme le gusta Ubeda, a Riquelme le gusta Herrón, le gustaba el Negro Ibarra, pero no le gusta Eduardo Domínguez.

El propio barba lo dijo, que a él nunca lo llamaron, que dirigieron siete entrenadores y a él nunca lo llamaron. Otro problema que tiene Boca es que Eduardo Domínguez sabe mucho más que Riquelme.

¿Quién fue la figura de Estudiantes – Boca? Cristian Medina. ¿De quién era Medina? De Boca. Por uno de los tantos caprichos de Román, Medina ejecutó la cláusula y se fue, pero no para irse al Real Madrid como Mastantuono, sino que se fue a Estudiantes.

Ayer, Medina les pintó la cara a todos: a Boca, a Paredes, a Riquelme, y hoy Boca no tiene un jugador como Medina. Incluso, me pongo a pensar: ¿Ascacibar le puede dar a Boca lo que le dio Medina le da a Estudiantes?

Miren que, para mi, el Rusito es un fenómeno, pero creo que no. Que no puede darle lo mismo que Medina a Estudiantes. Es más, creo que esto marca la sabiduría de Eduardo Domínguez. El técnico del Pincha sabe que Ascacibar ya no le puede dar más a s equipo, y por eso se lo da a Boca.

Creo que lo único rescatable para Boca ayer fue el ingreso de los pibes, que le cambiaron la cara. En La Plata se vio un equipo con funcionamiento como Estudiantes, en el otro bando el Boca de Ubeda, que sufrió su primera derrota de este 2026.

