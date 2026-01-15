"Riquelme sigue yendo a contramano de los hinchas de Boca y el empate con Millonarios lo expone"

¿Es Riquelme el peor presidente de la historia de Boca? Bueno, eso lo dirá el tiempo, realmente. Lo cierto es que Román no para de hacer méritos para entrar en el tétrico ranking.

Es increíble como Riquelme siempre va a contramano del hincha. Siempre. El hincha de Boca pide un técnico y ratifica -sin anunciarlo- a Claudio Úbeda. El hincha de Boca quiere refuerzos y Román apela a su frase ya típica de que el plantel actual es bueno. El hincha de Boca quiere que jueguen los pibes y Román sigue bancando a los sub 40 -los Cavani, los Ander Herrera y demás-.

Ya ni siquiera habla en otro lugar que no sea su propio canal, donde no espera centros de otro, sino que se los tira a sí mismo directamente. Es exasperante como se maneja el presidente de Boca.

Y del equipo… ¿Qué decir? No hay evolución, o al menos ante Millonarios no se vio evolución respecto al año pasado. Y algo curioso: es la primera vez que veo que La Bombonera se pone de pie cuando hay un tiro de esquina, que es cuando Paredes patea los córners.

Lo dije el año pasado: Boca juega a los córners de Leandro Paredes, y nada más. Cambiamos el calendario y la cosa sigue igual. Cada tanto sale alguna gambeta del Changuito Zeballos que puede cambiar la ecuación, pero hasta ahí.

Boca no tiene gol, no le hace un gol ni al arco iris. Pasó con Racing, pasó con Millonarios y va a seguir pasando durante este año. La buena para Román es que se va a jugar la Copa Miguel Ángel Russo todos los años…

