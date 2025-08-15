Es tendencia:
logotipo del encabezado
Selección Argentina

Uno es una enorme sorpresa: a 300 días del Mundial 2026, Scaloni tiene 17 nombres confirmados en la lista de la Selección Argentina

La Copa del Mundo está cada vez más cerca y el entrenador de la Selección Argentina ya tiene un panorama claro respecto a la lista que irá a Norteamérica.

Por Julián Giacobbe

Lionel Scaloni
© GettyLionel Scaloni

Si bien 300 días es poco menos de un año, la realidad es que ese tiempo pasa volando. Eso es lo que falta para el puntapié inicial del Mundial 2026, y cuando nos queramos acordar ya vamos a estar viendo el primer partido de la contienda global en Norteamérica.

Todavía faltan varios seleccionados para clasificar, ya que de momento solo 13 de 48 tienen el boleto picado para formar parte de la Copa del Mundo, pero la Selección Argentina es una de ellas. Incluso, el combinado nacional se encuentra tan aceitado que, a 300 días del inicio de dicho certamen, Lionel Scaloni ya se puede dar el gusto de tener varios jugadores confirmados en la lista final de 26.

Lógicamente, aún pueden suceder lesiones, bajas en el rendimiento o imprevistos, pero lo cierto es que -sacando esas cuestiones de la ecuación- el DT de la Selección Argentina sabe que 17 futbolistas ya tienen lugar en el próximo Mundial.

En el arco parece estar todo resuelto: Emiliano Martínez como titular, Gerónimo Rulli y Walter Benítez como alternativas y el lugar para un potencial cuarto arquero. La defensa tiene nombres confirmados como Nicolás Tagliafico, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina. El caso de Lisandro Martínez dependerá de cómo regresa de su rotura de ligamentos cruzados.

En la zona de volantes aparecen cinco apellidos cantados: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y la gran sorpresa de la lista, ya que Nico Paz parece tener su lugar asegurado en el Mundial. Por último, para la zona de ataque, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y, por supuesto, Lionel Messi.

¿Y quiénes pueden llegar a completar la lista? Hay hasta 50 jugadores, pero lo más concretos son Augusto Batalla, Juan Musso, Facundo Medina, Valentín Barco, Julio Soler, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Enzo Barrenechea, Equi Fernández, Máximo Perrone, Nico Domínguez, Valentín Carboni, Juan Nardoni, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nico González, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Ángel Correa, Valentín Castellanos, Santi Castro y Lucas Beltrán. Demasiado apellidos para tener en cuenta. Y ahora menos de 300 días para que Scaloni defina el cierre de la lista.

Publicidad

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

  • Argentina (CONMEBOL)
  • Brasil (CONMEBOL)
  • Ecuador (CONMEBOL)
  • Canadá (CONCACAF) -anfitrión-
  • Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-
  • México (CONCACAF) -anfitrión-
  • Nueva Zelanda (OFC)
  • Irán (AFC)
  • Japón (AFC)
  • Uzbekistán (AFC)
  • Jordania (AFC)
  • Corea del Sur (AFC)
  • Australia (AFC)

Asignación de cupos por confederación para el Mundial 2026

  • AFC: 8 plazas directas y 1 repesca
  • CAF: 9 plazas directas y 1 repesca
  • CONCACAF: 6 plazas directas y 2 repesca (Los tres anfitriones incluidos)
  • CONMEBOL: 6 plazas directas y 1 repesca
  • OFC: 1 plaza directa
  • UEFA: 16 plazas directas
Publicidad
julián giacobbe
Julián Giacobbe

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Si juega como en Paraguay, olvídense de ver al River del confundido Gallardo como campeón de la Libertadores"

mgrosman
chicho grosman

El deseo del Flaco Donatti de volver al fútbol tras superar la depresión: "No me importa la plata"

ggrova
german garcía grova

Portland Timbers avanza por Matías Rojas, marginado en River

Lee también
A 300 días del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón
Fútbol Internacional

A 300 días del Mundial 2026, la Inteligencia Artificial reveló quién será el gran campeón

La Federación Mexicana descartó el amistoso con Argentina
Selección Argentina

La Federación Mexicana descartó el amistoso con Argentina

Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios
Fútbol Internacional

Paso a paso, cómo inscribirse para ser voluntario en el Mundial 2026 y cuáles son los grandes beneficios

Enzo Maresca confirmó que Garnacho se acerca al Chelsea: "Probablemente necesitemos algo"
Fútbol Internacional

Enzo Maresca confirmó que Garnacho se acerca al Chelsea: "Probablemente necesitemos algo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo