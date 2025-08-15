Uno es una enorme sorpresa: a 300 días del Mundial 2026, Scaloni tiene 17 nombres confirmados en la lista de la Selección Argentina

Si bien 300 días es poco menos de un año, la realidad es que ese tiempo pasa volando. Eso es lo que falta para el puntapié inicial del Mundial 2026, y cuando nos queramos acordar ya vamos a estar viendo el primer partido de la contienda global en Norteamérica.

Todavía faltan varios seleccionados para clasificar, ya que de momento solo 13 de 48 tienen el boleto picado para formar parte de la Copa del Mundo, pero la Selección Argentina es una de ellas. Incluso, el combinado nacional se encuentra tan aceitado que, a 300 días del inicio de dicho certamen, Lionel Scaloni ya se puede dar el gusto de tener varios jugadores confirmados en la lista final de 26.

Lógicamente, aún pueden suceder lesiones, bajas en el rendimiento o imprevistos, pero lo cierto es que -sacando esas cuestiones de la ecuación- el DT de la Selección Argentina sabe que 17 futbolistas ya tienen lugar en el próximo Mundial.

En el arco parece estar todo resuelto: Emiliano Martínez como titular, Gerónimo Rulli y Walter Benítez como alternativas y el lugar para un potencial cuarto arquero. La defensa tiene nombres confirmados como Nicolás Tagliafico, Cuti Romero, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi y Nahuel Molina. El caso de Lisandro Martínez dependerá de cómo regresa de su rotura de ligamentos cruzados.

En la zona de volantes aparecen cinco apellidos cantados: Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y la gran sorpresa de la lista, ya que Nico Paz parece tener su lugar asegurado en el Mundial. Por último, para la zona de ataque, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada y, por supuesto, Lionel Messi.

¿Y quiénes pueden llegar a completar la lista? Hay hasta 50 jugadores, pero lo más concretos son Augusto Batalla, Juan Musso, Facundo Medina, Valentín Barco, Julio Soler, Juan Foyth, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Enzo Barrenechea, Equi Fernández, Máximo Perrone, Nico Domínguez, Valentín Carboni, Juan Nardoni, Franco Mastantuono, Claudio Echeverri, Nico González, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Alejandro Garnacho, Ángel Correa, Valentín Castellanos, Santi Castro y Lucas Beltrán. Demasiado apellidos para tener en cuenta. Y ahora menos de 300 días para que Scaloni defina el cierre de la lista.

Las selecciones que ya clasificaron al Mundial 2026

Argentina (CONMEBOL)

Brasil (CONMEBOL)

Ecuador (CONMEBOL)

Canadá (CONCACAF) -anfitrión-

Estados Unidos (CONCACAF) -anfitrión-

México (CONCACAF) -anfitrión-

Nueva Zelanda (OFC)

Irán (AFC)

Japón (AFC)

Uzbekistán (AFC)

Jordania (AFC)

Corea del Sur (AFC)

Australia (AFC)

Asignación de cupos por confederación para el Mundial 2026

AFC: 8 plazas directas y 1 repesca

CAF: 9 plazas directas y 1 repesca

CONCACAF: 6 plazas directas y 2 repesca (Los tres anfitriones incluidos)

CONMEBOL: 6 plazas directas y 1 repesca

OFC: 1 plaza directa

UEFA: 16 plazas directas

