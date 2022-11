Sin precedentes, el boxeador Saúl "Canelo" Álvarez disparó contra Lionel Messi por un video que circuló en las redes sociales en donde parecía que el capitán argentino, luego de la victoria en el Mundial de Qatar, pateaba una camiseta de México en el vestuario albiceleste que se encontraba en el suelo.

Claro, al haberla intercambiado y estando sudada, la costumbre de los futbolistas es dejarlas en el piso, y la cámara engaña con el ángulo pero en realidad, Messi solo estaba quitándose los botines, por lo que el desentendido pasó a mayores por los tuits virales de Canelo que no entendió lo que sucedía allí. "Así como respeto Argentina tiene que respetar Mexico! No hablo del país (Argentina) hablo de Messi por su mamada que hizo. Que le pida a Dios que no me lo encuentre!", fueron las palabras que redactó el pugilista mexicano hace escasas horas.

Quien salió al cruce en Twitter con Álvarez fue el Kun Agüero, quien de buena manera le respondió: "Señor Canelo, no busques excusas o problemas, seguramente no sabés de fútbol y que pasa en un vestuario. Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da", explicó el ex delantero en sus redes respondiendo al boxeador.

Sin embargo, Canelo no se tomó bien lo que le dijo Agüero y le contestó agresivamente: "Tu también cabrón… me escribías ay ay Canelo y ahora mamando no seas hipócrita cabrón". Cómicamente, el Kun soltó a modo de respuesta: "Yo lo admiraba Sr. Canelo. Pero lo que hizo hoy con Messi fue un golpe bajo. Y usted sabe mejor que nadie que eso es desleal. Queda descalificado #AguanteArgentina #VivaMexico".

Nuevamente, Álvarez se lo tomó personal y arremetió contra el Kun: "Desleal? Desleal lo que hiciste ahorita mismo escribes esto y hace un minuto te cagabas en mis DM de Instagram hay que ser claros y sin rodeos. Más bien hay que tener huevos!!!". Como si fuera poco, Sergio "Maravilla" Martínez se sumó al ring y a modo de chiste le escribió al Canelo: "Que alguien le diga, le explique, le cuente a Messi quien es el Canelo", en relación en que Leo es mucho más conocido que el boxeador mexicano.

Para coronar, Álvarez subió una foto editada en la que parecía que Messi había subido una historia a su Instagram en la que limpiaba el piso con una camiseta de México, en donde Canelo escribió en su Twitter "Hdp". De lo más insólito que se vivió en las redes en mucho tiempo.

