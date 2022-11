Al "Míster" no le gustó la performance del VAR durante el Qatar-Ecuador y lanzó una frase irónica para manifestar su descontento.

El Mundial de Qatar ya es una realidad: el país anfitrión dio la patada inicial junto a Ecuador, para abrir el Grupo A del torneo, y fueron los sudamericanos quienes festejaron. Enner Valencia tuvo su noche soñada y, con un magistral doblete, selló la victoria del equipo de Gustavo Alfaro. Un inicio esperanzador.

Los tres puntos le significan a La Tri un alivio, sobre todo por cómo se dio el inicio del juego. El propio Valencia había anotado el 1-0 después de una serie de rebotes en el área, pero el VAR decidió cobrar fuera de juego y las imágenes posteriores revelaron un adelantamiento mínimo, lo cual no dejó satisfecho al DT de Ecuador.

En conferencia de prensa, Alfaro se descargó contra la tecnología al servicio del arbitraje. "Cuando Enner cabecea, hace el gol y noto que revisaban la jugada, le dije al banco de suplentes que no había nada. Me parecía un gol claro, lo vimos cinco veces y no había nada raro", señaló el entrenador.

Luego, para finalizar, llenó de ironía sus declaraciones con un más que curioso pedido para la figura de la noche. "Enner tendrá que cortarse las uñas porque le marcaron posición adelantada por la puntita del dedo gordo de un pie", broméo el seleccionador de Ecuador que, dejando atrás lo sucedido, ya se enfoca en el próximo choque contra Países Bajos.

+ Alfaro se deshizo en elogios para Valencia

Descargate la app de Bolavip y seguí toda la información de la Copa del Mundo Qatar 2022 al instante https://bit.ly/3sDnNdP