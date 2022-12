Lionel Scaloni aún no definió el equipo para el duelo de los cuartos de final que se jugará ante un rival completamente distinto a los que ya enfrentó. ¿Cuáles serán las claves para este cruce mata-mata?

Pese a no salir con un once de memoria, bajo las órdenes de Lionel Scaloni la Selección Argentina tiene una idea de juego clara, marcada y que se plasma en cada partido en el que la Albiceleste sale a la cancha. Con un estilo de posesión rápida saliendo con la pelota en los pies desde el fondo y dándole importancia vital a los mediocampistas para la tenencia de balón previa al pase hacia adelante para la ofensiva, este sistema de juego le ha dado alegrías a la Scaloneta en la Copa América y la Finalissima, e incluso en este Mundial de Qatar también, donde ya se encuentran en los cuartos de final.

Frente a Arabia se abandonó este funcionamiento colectivo y Argentina volvió a ver la derrota tras más de tres años sin hacerlo, pero ante México, Polonia y Australia, Scaloni regresó a sus bases y la Albiceleste volvió a sacar la chapa de candidato con su propia impronta futbolística, siendo a nivel esquemas el ya clásico 4-3-3 que se adapta a un 4-2-3-1 con un delantero solo de punta, un volante tirado hacia la banda para buscar espacios, un extremo clásico y Leo Messi coordinando los nexos entre estas posiciones y los volantes centrales.

Teniendo en cuenta que en los cuartos de final del Mundial habrá que enfrentar un duro rival como Países Bajos, especialista en el factor defensivo en esta Copa del Mundo en donde solamente le convirtieron 2 goles en 4 partidos y ha sido muy sólido con su tridente de zagueros centrales, para la Selección Argentina aparecen varias claves tácticas que Scaloni ya apunta pensando en los próximos entrenamientos que le quedan a la Albiceleste antes del duelo del próximo viernes en Lusail.

Para intentar penetrar la dura defensa integrada por Nathan Aké, Virgil Van Dijk y Jurriën Timber, lo más conveniente sería el remate de lejos o en su defecto, la misma estrategia que la que se utilizó ante Australia, es decir avanzar en bloque y tratar de sumar más futbolistas ofensivos en el borde del área, tanto con volantes como De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández como con laterales con las subidas de ambos carrileros. Otra alternativa viable sería utilizar por las bandas un gambeteador para que rompa líneas con talento individual, como los casos de Di María o Ángel Correa.

Para la zona defensiva argentina, Países Bajos sale muy rápido y mediante pocos pases en un contragolpe muy agresivo, utilizando por los costados a Denzel Dumfries por la derecha y Daley Blind por izquierda. Además, en la zona ofensiva se encuentran dos delanteros veloces y pragmáticos como Cody Gakpo y Memphis Depay. Creando el juego para facilitar el toque entre la recuperación y la ofensiva rápida, Frenkie de Jong y Davy Klaassen conducen al equipo, con la alternativa de un cruce más adelante para un quite con Martin de Roon o Teun Koopmeiners, quienes alternan en el XI neerlandés pero tienen características similares.

Buscando contrarrestar esto, Scaloni podría utilizar a Leandro Paredes en espejo con el volante de contención de Países Bajos, junto con otros tres mediocampistas como estuvo practicando en las últimas sesiones de entrenamiento. En la defensa, con los laterales atentos a las subidas rivales y con la solidez de la dupla Cuti Romero y Nicolás Otamendi no habría grandes dificultades, menos serán con un posible ingreso de Lisandro Martínez en el complemento como viene sucediendo en todos los encuentros.

Anular el ataque rápido y sorprender desde afuera o poblando la zona de ataque serán las claves para que Argentina pueda vencer a Países Bajos en los cuartos de final de Qatar 2022. Es decir, sosteniendo el juego típico de la Selección hasta el momento, será un partido que la Scaloneta podría llevarse sin problemas. El viernes 9 de diciembre en Lusail, se verán las caras en la cancha y definirán el pase a semifinales.

