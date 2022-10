La noticia del año en el Mundo River pasó. Se sabía que tanto en relación a la continuidad como a su salida, el anuncio de Marcelo Gallardo sobre su futuro iba a impactar y mucho. Y más aún si su decisión era la que finalmente tomó, siendo esta la confirmación de su adiós como entrenador riverplatense a fin de año. Un bombazo que los hinchas no querían escuchar nunca. Enterate de todo acá.

Gallardo anunció que se va

Llegó el día que el hincha de River nunca quería transitar: Marcelo Gallardo le puso punto final a su ciclo como entrenador del club. En una sorpresiva conferencia de prensa, el entrenador confirmó que no renovará su contrato y dejará de ser el DT después del 31 de diciembre.

La tensión se respiraba desde la previa y desde el primer "voy a ser breve" ya se podía sentir lo que se venía. Fueron muchas las emociones que el Muñeco puso sobre la mesa mientras agradecía a cada integrante de la institución que lo acompañó en estos 8 años.

El momento más fuerte fue cuando le tocó hablarle a directamente a su gente. "Y por último agradecerle al hincha... al hincha que en cada pequeño homenaje que me han hecho al entrar a un campo de juego será un recuerdo imborrable para mi", soltó el Muñeco, pausando el discurso para contenerse.

"Agradecerles de todo corazón semejante muestra de amor y afecto que han tenido para conmigo. Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental. Gracias. Gracias por todo el afecto que me brindaron", cerró.

Brito dejó clara su postura sobre la elección del reemplazante de Gallardo

Luego de lo que fue la victoria ante Platense en el Monumental, Marcelo Gallardo se marchó nuevamente sin brindar ningún tipo de declaraciones a la prensa, algo que en las últimas semanas se había vuelto recurrente en el entrenador de River. Este jueves, sorpresivamente, convocó a los medios al SUM del Estadio Antonio Vespucio Liberti y de manera contundente, anunció que su ciclo en el Millonario llega a su fin al culminar esta temporada.

"Voy a ser breve, vengo a hacer un anuncio claramente. Estoy en presencia del presidente, Jorge (Brito), Matías (Patanian) y Enzo (Francescoli), a los cuales anoche les comuniqué que es mi final de contrato: no seguiré en el club", fue como comenzó Gallardo su estremecedor comunicado, el cual, entre lágrimas, cerró tras unos breves minutos: "Simplemente quiero decirles gracias por todo el amor que me brindaron. Ha sido una historia hermosísima".

Sin dudas, esta inesperada noticia sacudió a todo el fútbol argentino, y sobre todo a River, ya que ahora es oficial que el ciclo más exitoso de toda su historia llegará al final tras 8 años y medio, en solo unos días, cuando esta Liga Profesional llegue a su fin. Y para que el cimbronazo de dejar de contar con Marcelo Gallardo no sea tan fuerte, desde la dirigencia millonaria ya se encuentran elaborando un plan para que la era post Gallardo sea propicio.

Según confesaron desde el medio Doble Amarilla, Jorge Brito en la reunión pactada con la Comisión Directiva que se dio esta tarde, confirmó cómo será el modus operandi para elegir al reemplazante de Marcelo Gallardo. Allí confesó que el club de Núñez se tomará su tiempo para elegir correctamente al nuevo entrenador, por lo que tendrán charlas durante octubre y noviembre.

Asímismo, también reconoció el medio gráfico que no hubo charlas serias con ningún candidato de momento, por lo que opciones más serias aparecerán durante las próximas semanas.

Demichelis sería el principal apuntado para reemplazar a Gallardo

A partir de la notificación del Muñeco ante la prensa, distintos nombres empezaron a sonar para poder ocupar el cargo de DT de La Banda a partir de 2023. Sin embargo, desde Núñez solo se habrían comunicado con una persona hasta el momento pensando en el sustituto de Gallardo.

Según el periodista Germán García Grova, experto en el mercado de pases, el principal apuntado por Enzo Francescoli es Martín Demichelis y ya tuvieron lugar los primeros contactos. "Hace algunas semanas existió un lógico sondeo por parte de River para conocer sus intenciones", escribió el panelista de TyC Sports en Twitter.

Un detalle no menor: además de haber pasado gran parte de su adolescencia en Núñez, otro motivo que acerca a Micho a River es que no seguirá trabajando en las inferiores del Bayern Múnich a partir del próximo año. Es decir, estará disponible ante un llamado de Francescoli y su Secretaría Técnica. ¿Es el indicado?

Si es Demichelis, se supo con quién podría estar acompañado

El ex defensor de la Selección Argentina y del Bayern Munich es actualmente el entrenador de las divisiones inferiores del club bávaro pero ya le comunicó al conjunto alemán que el próximo año no seguirá ejerciendo esa labor, por lo que ante un llamado de Enzo Francescoli para ser el DT de River, puede estar disponible. De hecho, en las primeras horas posteriores al anuncio de Marcelo Gallardo, se supo que "hace algunas semanas existió un lógico sondeo por parte de River para conocer las intenciones de Demichelis", lo que haría que sea, de momento, el candidato más fuerte en asumir post ciclo Gallardo.

Incluso, para seguir con la identidad generada por el "Muñeco" en los últimos años en el Millonario, desde la dirigencia de River no descartan que dos estandartes como Leonardo Ponzio y Javier Pinola se sumen al cuerpo técnico de "Micho" en caso de asumir. Esta información la brindó el periodista Germán Balcarce, quien sentenció que ambos referentes millonarios podrían acompañar al nuevo DT. Cabe destacar que tanto con Ponzio (ya retirado) como con Pinola (quien aún piensa en su futuro), la CD de River les ofreció trabajar dentro del club aunque sin rol confirmado.

Francescoli tiene tres candidatos más en carpeta, incluso desde hace años

Puertas adentro del club de Núñez, la noticia de la salida de Gallardo la conocieron tras la victoria ante Platense del pasado miércoles y lógicamente, desde ese momento que en la dirigencia riverplatense ya comenzaron a evaluar posibles reemplazantes a partir del 2023. Muchos nombres han comenzado a aparecer en las últimas horas: Hernán Crespo, Matías Almeyda, Martín Demichelis, Gerardo Martino, Ricardo Gareca, Eduardo Berizzo y Pablo Aimar fueron los más resonantes. Sin embargo, algunos de estos no son nuevos para el banco de suplentes del Millonario.

Es que hace 8 años y medio, antes de la asunción de Marcelo Gallardo, Enzo Francescoli como mánager de River tenía tres nombres claros para que asuman la dirección técnica tras la salida de Ramón Díaz: Gareca, Martino y Berizzo. Ninguno de ellos se terminó dando en su momento, a mediados de 2014, y por eso Enzo buscó a Gallardo.

Al "Tigre" le llegó la oferta para ser el seleccionador de Perú tras su éxito en Vélez y un corto paso por Palmeiras, al "Tata" el de la Selección Argentina luego de la salida de Alejandro Sabella y por último, Berizzo recibió su primera oferta europea para marcharse al Celta de Vigo, por lo que los tres rechazaron River. Ahora, Gareca está sin club e interesa en Independiente e incluso en Boca, Martino dirigirá a México en el Mundial pero su 2023 será lejos del "Tri" y el "Toto" asumió hace escasos meses en la Selección de Chile. Al estar los tres en carpeta de Francescoli hace tiempo, ¿será alguno de los tres el entrenador millonario post Gallardo?

En su despedida del Monumental, Gallardo tendrá dos bajas

En un partido que se friccionó más de la cuenta, River tuvo que poner pierna fuerte para mantener la victoria ante Platense y eso llevó a que varios jugadores del Millonario se vayan con alguna cartulina amarilla que ahora complica a Marcelo Gallardo ya que tendrá que meter mano en el once inicial.

Pensando en que aún tiene chances de jugar el Trofeo de Campeones siendo segundo en la Liga Profesional, Gallardo saldrá a buscar el partido ante Rosario Central del próximo domingo con el objetivo de despedirse de su público con una sonrisa en el rostro.

Ante este panorama, el por ahora entrenador del Millonario ya sabe que no podrá contar con la presencia de Miguel Borja y Milton Casco dentro del once inicial ya que ambos llegaron a la quinta amarilla ante el Calamar y no darán el presente en el histórico partido del domingo a las 20:30.

De esta manera, Gallardo meterá mano en el equipo y en primer lugar deberá resolver si ingresa Elías Gómez o David Martínez por el carril izquierdo. Mientras tanto, en la ofensiva jugaría Lucas Beltrán por Borja siendo acompañado por Barco, Suarez o Pablo Solari. Tres variantes que se verían en la ofensiva.

Finalmente, la última duda que pasaría por la cabeza de Marcelo Gallardo de cara al partido con Rosario Central es la presencia de Emanuel Mammana. Dolorido después de un cierre durante la victoria con Platense, debió ser reemplazado por Leandro González Pirez en los últimos minutos del partido.

Los jugadores que podrían salir del club tras el adiós de Gallardo

Pese al dolor que genera la partida de Marcelo Gallardo en el mundo River, para la dirigencia del Millonario no hay tiempo para llantos ya que inmediatamente deberá sentarse a negociar el futuro de varios pesos pesados del plantel que podrían determinar seguir los pasos del entrenador.

A causa de la finalización de contratos y de algunos préstamos, River podría sufrir un gran éxodo a partir de diciembre que podría haberse evitado si el DT decidiera continuar. Entre estos, se pueden encontrar a figuras actuales del equipo y a grandes glorias que aún continúan en el plantel.

Sin lugar a dudas, la partida más dolorosa que podría sufrir el plantel a raíz de la marcha de Gallardo es la de Juan Fernando Quintero. Con un préstamo que finaliza en diciembre, la continuidad del colombiano estaba muy sujeta a la del entrenador por el vínculo que los une. Un motivo que influye mucho pero que puede no ser determinante.

Así como se le deberá ofrecer un contrato a Quintero, la dirigencia debe definir qué pasará con Jonatan Maidana y Javier Pinola. Dos jugadores multicampeones en River que también terminan sus vínculos y, tras una temporada con pocos minutos, podrían optar por dar un paso al costado o mismo retirarse del fútbol.

A su vez, en este jueves comenzó a tomar fuerza la posible salida de Enzo Pérez del Millonario. Si bien tiene contrato, hace un tiempo se habla de un desembarco en Estudiantes de La Plata para finalizar su carrera en el equipo donde logró destacarse antes de brillar en Europa.

Finalmente, en River hay otros tres nombres muy importantes con los cuales no habría problemas para renovar sus contratos: Emanuel Mammana, David Martínez y Nicolás De La Cruz. Mientras los dos defensores estaría todo dado para el acuerdo, con el uruguayo también estaría todo dado aunque hay una promesa de venta sobre la mesa.

Ante toda la desidia, los que podrían sufrir un cambio en su futuro para bien son Leandro González Pirez y José Paradela. Jugadores que no iban a continuar si Gallardo se mantenía en el cargo pero que ahora, ante un nuevo DT, podrían tener la oportunidad de volver a ganarse un lugar en el plantel.