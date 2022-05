Barajar y dar de nuevo. En ese modo está River desde la derrota del pasado miércoles ante Tigre que costó la eliminación en cuartos de final de la Copa de la Liga. Por eso, fueron varios los hinchas que resaltaron aspectos a mejorar en las redes sociales en referencia a los posibles refuerzos del próximo mercado. Por otro lado, el Millonario quedó paralizado ante la noticia que llegó desde Europa por un interés del PSG por Marcelo Gallardo como entrenador.

Desde Francia informan un fuerte interés de PSG por el DT de River

Según pudo confirmar el prestigioso medio francés L'equipe, el actual DT de River está entre los tres candidatos que PSG tiene para encontrar al sucesor de Mauricio Pochettino al frente del primer equipo. Si bien este último aún no se fue del club, indican que post última fecha sería despedido.Ante una oferta formal, Marcelo Gallardo se encontrará en la disyuntiva de aceptar y dejar a River en mitad de temporada (algo que prometió nunca hacer) o tener que perder la oportunidad de dar el salto a un gigante de Europa con el que podría quedar en la historia grande dirigiendo a Lionel Messi.

Los pedidos de los hinchas en redes: Otamendi y Alario

El enojo que produjo la caída de River en algunos fanáticos hizo que el mercado de pases se volviera una obsesión pensando en el armado del plantel que se viene. Es por eso que apellidos como el de Lucas Alario o Valentín Castellanos ocuparon las primeras tendencias de Twitter. No obstante, los errores defensivos hicieron que en Núñez clamaran por una figura de experiencia y con gran presente en la Selección Argentina: Nicolás Otamendi.

El defensor del Benfica es un expreso hincha del Millonario y lo deja claro en cada viaje que hace con la Albiceleste, portando distintas imágenes de La Banda. A poco más de un año del vencimiento de su contrato en Portugal, los hinchas piden un esfuerzo de la dirigencia para que negocien la vuelta de Otamendi al fútbol argentino para vestir los colores que ama.

La autocrítica de Enzo Pérez

Tras el pitazo final de Fernando Espinoza, el primero en dar la cara fue Enzo Pérez. Con mucha autocrítica, el capitán explicó por qué se quedaron afuera: "Lo primero que se me viene a la cabeza es que regalamos 45 minutos. No entramos en el partido, no estábamos como teníamos que estar. En estas instancias tan decisivas te pasa lo que nos pasó".

"En el segundo tiempo fue más empuje. El espíritu del equipo fue lo que nos hizo ir a buscar el partido, pero nos quedamos con las manos vacías. Ahora a reflexionar sobre lo que hemos hecho mal y pensar en la Copa Libertadores", agregó el volante central.