Los 25 de mayo son especiales para River porque, además de la fecha patria de la Revolución de Mayo, el club de Núñez también festeja el aniversario desde su fundación. Sin embargo, pocas veces como en este 121° cumpleaños el Millonario lo celebró de manera tan positiva, ya que tuvo una victoria histórica y un día plagado de buenas noticias.

Victoria histórica en la Libertadores

El Millonario vapuleó 8 a 1 a Alianza Lima en el Monumental en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En lo que fue una noche histórica para el club de Núñez en su aniversario número 121, los dirigidos por Marcelo Gallardo fueron una orquesta ante un flojísimo rival peruano, el cual hizo poco y nada en el partido para hacerle frente a River.

Allí, la gran figura fue Julián Álvarez, quien hizo historia y se convirtió en el primer jugador en toda la vida del Millonario en convertir seis goles en un solo partido. Además, esta goleada a su favor confirmó que River será el segundo mejor equipo de la primera ronda de la Copa Libertadores y por eso, podrá definir de local todas sus series hasta llegar a la final, a menos que se cruce con Palmeiras, quien fue el mejor equipo del certamen hasta ahora.

Álvarez palpitó su salida

El delantero completó su mejor noche en River a pocos días de marcharse a la Premier League y comenzó a despedirse luego de su histórica actuación. "Estoy muy contento, tratando de disfrutar cada minuto. La verdad es que se la pasa muy bien acá, siempre me divertí mucho y la pasé muy bien. Se siente siempre el cariño de los hinchas y es un mimo al alma", sentenció tras su descomunal partido.

Gallardo confirmó al primer refuerzo del mercado

En conferencia de prensa, el entrenador de River habló sobre la goleada histórica ante Alianza Lima y dejó claro que el primer refuerzo del mercado ya es una realidad al sentenciar que Lucas Beltrán se sumará a su plantel al activar la cláusula de repesca de su préstamo en Colón. Sobre esto, explicó: “Los directivos se están encargando de coordinar con Colón para que Lucas Beltrán esté con nosotros la semana que viene y pueda empezar a entrenar con el plantel”.

Revelan detalles de la relación entre River y la Selección Argentina: "Fría y distante"

Esteban Edul reveló en ESPN F90 lo que parecía ser un secreto a voces. "No hay buena relación. Gallardo, a todo lo que tiene que ver con la Selección y con AFA, mucho no le simpatiza. Hubo un cortocircuito cuando la Selección tenía que jugar por Eliminatorias y River viajaba a Junín con varios casos de COVID. Estoy seguro que los jugadores (Armani y Álvarez) preferirían estar acá, pero no están por ahí por cuestiones de egos", afirmó el periodista sobre una tensa relación.

Gustavo Yarroch, corresponsal de River en ESPN F90, detalló el detrás de escena de la última disputa entre el Millonario y la Albiceleste. "El partido de hoy para Gallardo es importante porque River puede terminar como el segundo mejor primero de la Libertadores detrás de Palmeiras. Coincido con Esteban (Edul), hay una relación entre distante y fría entre el cuerpo técnico de Argentina y River. No creo que lo reconozcan públicamente", informó.

Alexis Sánchez no es opción

Pese a que saldrá si o si del Inter a comienzos del mes de junio, el futuro cercano de Alexis Sánchez estaría muy lejos de River ya que, según confirmó Germán García Grova, el chileno tiene ofertas de Europa y continuaría su carrera en el continente en donde permanece desde hace 14 años.

"Borja es el elegido" para reforzar la delantera

El periodista Javier Gil Navarro avisó en ESPN que La Banda irá por un delantero que "se ponga la camiseta y juegue", sin necesidad de período de adaptación. No hay tiempo para apuestas ni futuras promesas en Núñez.

Es por eso que el cronista del Millo confirmó en SportsCenter el principal objetivo de River para el actual período de transferencias. "El delantero es Miguel Borja. Es el elegido. ¿Es caro? Sí, eso lo saben. Pero es el delantero que están buscando", aseguró Gil Navarro a pocos minutos del partido de CONMEBOL Libertadores en el Estadio Monumental.

Hace tan solo unas horas, el delantero colombiano rompió el silencio en medio de los rumores que lo vinculan al club de Núñez y afirmó que su cabeza está en Junior y que no quiere marcharse. Sin embargo, desde River mantienen la ilusión de poder contratarlo en este mercado y aseguran que "no hay apuro" en cuanto a los plazos, teniendo en cuenta que el libro de pases apenas acaba de abrir.

De La Cruz podría irse en junio

El uruguayo ve con buenos ojos pegar el salto a Europa y su contrato vence en solo seis meses con la institucion riverplatense. Sin embargo, la intención tanto del Millonario como del jugador es la de renovar en junio de este 2022 y quedarse en River hasta diciembre, siendo vendido en aquel mercado que se abrirá una vez culminado el Mundial de Qatar el 18 del último mes del año. Pero, ahora esta panorama podría cambiar.

Según lo que informaron en TyC Sports los periodistas Silvio Chattás y Patricio Burlone, desde River no descartan que De La Cruz no renueve su contrato en las próximas semanas y se marche en este mercado de pases ante la presencia de una oferta tentadora, lo que significaría que el charrúa emigre de manera temprana. Como equipos interesados en él se encuentran Real Sociedad y Fenerbace. De darse así su salida, este encuentro ante Alianza Lima por la Libertadores podría ser el último del 11 con la camiseta de River.