El plantel de la Selección Argentina ya se encuentra alojado en la ciudad de Bilbao, España, en vísperas de lo que será la Finalissima ante Italia el próximo miércoles 1 de junio en Wembley, Inglaterra. Lionel Scaloni ya dirigió las primeras prácticas y la nómina está casi completa, con la salvedad de dos ausencias desde el fútbol local.

River tendrá que jugar su último compromiso en la fase de grupos de la CONMEBOL Libertadores y, por pedido expreso de Marcelo Gallardo, los citados Franco Armani y Julián Álvarez se quedarán hasta el viernes en Núñez para luego sumarse a la delegación de la Albiceleste que se encuentra en Europa.

A raíz de la demora en la llegada de ambos futbolistas del Millonario para jugar con el seleccionado, Esteban Edul reveló en ESPN F90 lo que parecía ser un secreto a voces. "No hay buena relación. Gallardo, a todo lo que tiene que ver con la Selección y con AFA, mucho no le simpatiza. Hubo un cortocircuito cuando la Selección tenía que jugar por Eliminatorias y River viajaba a Junín con varios casos de COVID. Estoy seguro que los jugadores (Armani y Álvarez) preferirían estar acá, pero no están por ahí por cuestiones de egos", afirmó el periodista sobre una tensa relación.

Gustavo Yarroch, corresponsal de River en ESPN F90, detalló el detrás de escena de la última disputa entre el Millonario y la Albiceleste. "El partido de hoy para Gallardo es importante porque River puede terminar como el segundo mejor primero de la Libertadores detrás de Palmeiras. Coincido con Esteban (Edul), hay una relación entre distante y fría entre el cuerpo técnico de Argentina y River. No creo que lo reconozcan públicamente", informó.

El panel del programa que conduce Sebastián Vignolo también confirmó que no hubo contacto entre Lionel Scaloni y Marcelo Gallardo para intentar resolver la cuestión que nació en estos últimos días en torno a Franco Armani y Julián Álvarez. "Es una cuestión de diálogo", agregó Gustavo Yarroch. Un capítulo más que complica la relación.