4.498 dólares por minuto: la estadística lapidaria de Matías Galarza Fonda en su paso por River

Tras 14 partidos disputados, el volante se va del Millonario y será refuerzo de Atlanta United de la MLS.

Por Marco D'arcangelo

Matías Galarza Fonda en su paso por River.
© Getty ImagesMatías Galarza Fonda en su paso por River.

En la previa del duelo contra Vélez por la sexta fecha del Torneo Apertura, River cerró la salida de Matías Galarza Fonda, relegado en la consideración de Marcelo Gallardo, a préstamo a Atlanta United de la MLS por los próximos cuatro meses, con obligación de compra. 

De esta manera, se termina un paso corto y para el olvido del mediocampista paraguayo por el club de Núñez, al que llegó a mediados del año pasado y en el que nunca pudo asentarse dentro del equipo, ya que tan solo disputó 14 encuentros en este periodo. 

Ante el tan corto paso del volante de 24 años por el club, el Millonario terminó pagando 4498 dólares por cada minuto que disputó. Esto se debe a que le pagó a Talleres 3,5 millones de dólares por el 70% de su pase, en una operación que también incluyó el pase de Juan Carlos Portillo. 

Debido a que Galarza Fonda solamente estuvo en cancha 778 minutos en los 14 encuentros en los que participó, teniendo en cuenta el dinero que invirtió por él, cada minuto en cancha de Galarza le terminó costando al elenco de Núñez un total de 4498 dólares. 

El dinero que puede recibir River por Galarza Fonda

El préstamo del paraguayo a Atlanta United se cerró con una obligación de compra en caso de que el futbolista dispute el 50% de los partidos de su equipo. La misma quedó tasada en 3 millones de dólares netos. De esta manera, si se cumple la obligación de compra, el Millonario recuperará gran parte de la inversión que realizó por Galarza Fonda a mediados del año pasado.

Datos claves 

  • Matías Galarza Fonda fue cedido a préstamo al Atlanta United de la MLS por cuatro meses.
  • River pagó 3,5 millones de dólares a Talleres por el 70% del pase del mediocampista.
  • El jugador paraguayo disputó solo 14 encuentros y un total de 778 minutos en el club.
Marco D'Arcangelo
Marco D'arcangelo

