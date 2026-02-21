River está atravesando una gran crisis futbolística, donde los hinchas se muestran muy enojados por la producción de juego, que no es nada buena. Si bien en la Copa Argentina debutaron con un triunfo ante Ciudad de Bolívar, el gol que anotó Juanfer Quintero llegó sobre el final del partido. Y eso molestó mucho, sobre todo por la diferencia entre equipos.

Ahora que se enfrentarán a Vélez Sarsfield, donde buscarán retornar al triunfo en el ámbito doméstico, en el plantel habrá una baja. Pero lejos de ser sensible, era una de las más esperadas por los fanáticos: Matías Galarza Fonda, que fue muy criticado desde su llegada en julio de 2025, continuará con su carrera en Atlanta United.

El mediocampista paraguayo no tenía lugar bajo la consideración de Marcelo Gallardo, aunque ya habían rechazado algunas propuestas por parte de Colorado Rapids, también de la MLS, e incluso del elenco con el que ahora sí firmará su contrato, que anteriormente solicitó un préstamo con opción de compra.

A diferencia de lo que fue la última propuesta formal que recibieron en el barrio porteño de Núñez, hay una obligación de compra dentro de la cesión: la misma se ejecutará a cambio de 3.000.000 de dólares netos por la mitad del pase, si es que, por lo menos, afronta el 50% de los partidos en los próximos 6 meses, según pudo saber BOLAVIP.

Matías Galarza Fonda, mediocampista que se va de River.

Matías Galarza Fonda ayuda a River

Con apenas 14 partidos disputados en su ciclo, sin goles ni asistencias, el futuro de Matías Galarza Fonda ya quedó resuelto. Incluso, tendrá mayor rodaje en la antesala al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, ya que necesita minutos para que Gustavo Alfaro siga teniéndolo entre sus planes.

Vale recordar que esta salida al exterior le permitirá a River obtener un cupo extra para incorporar hasta el próximo 10 de marzo. Por el momento, no hay nombres confirmados a buscar, pero es algo que podrían estudiar. De todas formas, en las últimas conferencias de prensa, Gallardo dejó en claro que es muy difícil que vayan detrás de un nuevo futbolista.

