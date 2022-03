En el mundo River, las 24 horas no alcanzan para satisfacer a los fanáticos que buscan la información al instante. Y a dos días de lo que será la edición 213 del Superclásico frente a Boca, en el Millonario hay varios cuestiones para destacar: Gallardo tiene una sorpresa para ganarle al Xeneize, la particularidad de Juanfer Quintero ante el azul y oro, el dinero que ingresará en las arcas riverplatenses, y más...

Los 6 jugadores del actual plantel de River que ya le convirtieron a Boca

Marcelo Gallardo, entrenador del Millonario, buscará sostener su gran historial frente al eterno rival recibiéndolo una vez más en el Estadio Monumental. En Bolavip hicimos un repaso de los futbolistas que ya le convirtieron goles al Xeneize ya sea con o sin la camiseta de La Banda.

Jonatan Maidana, Milton Casco, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero, Agustín Palavecino y Julián Álvarez saben lo que es marcarle, al menos, un tanto al rival de toda la vida.

El jugador que Gallardo bajó a la Reserva para que juegue el Superclásico

Tanto River como Boca ya están viviendo los últimos días de cara al gran Superclásico que se va a disputar el próximo domingo por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Pero antes del plato fuerte en el Estadio Monumental, en el Torneo de Reserva se medirán los clubes más grandes del país y calentarán la previa desde este viernes por la mañana en el River Camp.

Por decisión del entrenador del Millonario, uno de los mediocampistas del plantel profesional fue bajado a la Reserva para jugar este viernes ante Boca. Se trata de Cristian Ferreira, el jugador que aún no ha sumado minutos de manera oficial desde su retorno a principios de 2022 desde su préstamo en Colón. El volante de 22 se venía entrenando bajo las órdenes de Gallardo, pero "Napoleón" le dará la chance de que acumule rodaje con los más jóvenes.

Gallardo sorprendió a todo el mundo River de cara al choque con Boca

Desde que finalizó el encuentro frente a Gimnasia y Esgrima (LP), en la cabeza del Muñeco lo único que rondó fue la posibilidad de volver a contar con David Martínez. Sin embargo, el defensor central no recibió el alta médica y quedará relegado.

Más allá de la ausencia del paraguayo, Gallardo estuvo pendiente de la evolución de Matías Suárez, quien fue dado de alta por los integrantes del cuerpo médico del Millonario y, según la información del periodista Gustavo Yarroch, ocupará un lugar entre los suplentes frente a Boca. Y para la sorpresa de todos los hinchas, el DT tomó una importante decisión.

En la práctica de fútbol que se llevó a cabo en la tarde del jueves, el Muñe sacó a Nicolás De la Cruz y colocó a Juan Fernando Quintero. Si bien no está confirmado el equipo, el ensayo futbolístico que planteó el DT habría sido para despistar a Battaglia, ya que tendría decidido salir al Monumental con los mismos titulares que golearon al Tripero, el último domingo.

El curioso dato que hace de este Superclásico un partido especial para Quintero

River y Boca chocarán una vez más en el Estadio Monumental. Los equipos de Marcelo Gallardo y Sebastián Battaglia serán protagonistas de un nuevo Superclásico que definirá el rumbo de ambos equipos en este campeonato.

Quien tendrá una jornada más que especial será Juan Fernando Quintero. El colombiano podría ser de la partida en lugar de Nicolás De la Cruz, en el que sería su primer River - Boca como local desde que llegó al club.

Es que la única vez que estuvo cerca de hacerlo fue el día en el que un piedrazo impactó en el micro visitante a pocos metros de su llegada, en la fallida final de la Copa Libertadores 2018. Luego, la localía fue trasladada a Madrid y el resto es historia conocida...

El insólito pedido que hicieron por una figura de River: "Que juegue hasta 2040"

Para Gallardo es una fija dentro del equipo titular y, excepto que sufra una lesión o suspensión, no saldrá del campo de juego. Claro, al entrenador más ganador de la historia del Millonario le rindió en cada ocasión que hubo, y ahora se ilusionan con que pueda continuar por un muy largo tiempo. Si bien los directivos le renovaron el contrato hace algunos meses, el padre de Paulo Díaz se mostró optimista con la continuidad de su hijo.

“En River, Paulo está en el patio de su casa y Argentina es su casa. Ojalá que siga mucho tiempo”, aseveró Ítalo, el progenitor del zaguero central chileno que tiene el conjunto de Núñez. Pero cuando se le preguntó por cuánto tiempo más lo quisiera ver a Díaz con la banda roja cruzando el pecho, sorprendió a propios y extraños: “Hasta el 2030, al 2040. Si me preguntás, no me gustaría que saliera de River, está en un equipo muy grande”, resaltó en diálogo con Cómo Te Va.

Lo curioso de la respuesta de Ítalo Díaz es que su hijo culminaría su estadía en el Millonario, según su pedido, a los 46 años. A pesar de que sería muy complejo que, profesionalmente, pudiera alcanzar dicha edad en un buen nivel, el padre del defensor no pudo contenerse con los halagos hacia el ex Palestino y San Lorenzo: “Me da mucha alegría verlo a Paulo en el Monumental, con el estadio lleno y que aparezcan los aplausos cuando hace algo bien”.

Un ex River sería vendido por una cifra récord: ¿cuánto dinero entraría a Núñez?

Con el mercado de pases cerrado en Europa, y la temporada en su momento más decisivo, los clubes en el Viejo Continente ya están planificando en vistas al segundo semestre del 2022 para comenzar a cerrar nuevos refuerzos. El Sevilla es una de las instituciones que mejor trabaja en materia de scouting y, según reportan desde España, Monchi ya tendría abrochada a su primera incorporación para julio.

De cara al próximo mercado, el Sevilla quiere llevarse a Lucas Boyé y se estima que los Blanquirrojos podrían llegar a desembolsar una increíble cifra que ronda entre los 15 y 30 millones de euros, lo cual le significaría al Elche la venta más cara de su historia.

Por supuesto que en Núñez estarán atento a lo que suceda con el jugador que surgió de las inferiores de La Banda. Por el Mecanismo de Solidaridad, a River le correspondería el 5% de la venta de Boyé y, en caso de concretarse, el Millonario tendrá un inesperado ingreso que superariá el millón de euros, dependiendo del coste final. Un alivio económico luego de que Gallardo adquiriera varias figuras a principios de año, suamdo a las obras en el Estadio Monumental. Velas prendidas.