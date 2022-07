El mercado de pases continúa vigente para River, ya que así lo dejó en claro Marcelo Gallardo. Y es que después de las salidas de Julián Álvarez y Enzo Fernández, a los directivos les queda un cupo por utilizar, a menos que se desprendan de otro futbolista antes del lunes 8 de agosto.

A pesar de que Gallardo quedó contento con los arribos de Pablo Solari, Miguel Borja y Rodrigo Aliendro, además de que repatrió a Lucas Beltrán por la cláusula de repesca, es consciente de que al Millonario aún le hace falta sumar jugadores en otras posiciones. Y ya había definido que sería en la zaga central.

Cuando se comenzó a acelerar por el arribo de Luis Suárez, quien finalmente no arribó por la eliminación en la CONMEBOL Libertadores, también surgió la posibilidad de que llegara el uruguayo Martín Cáceres, quien se había desempeñado en Juventus, como así también en Fiorentina, Lazio y FC Barcelona.

Al no tener contrato activo, ya que el uruguayo quedó en libertad de acción tras su paso por Levante UD, en River no veían con malos ojos que se sumara. Pero ocurrió un imprevisto: no pueden incorporarlo porque no se lo permite el reglamento, ya que desde la Asociación del Fútbol Argentino solamente autorizan la presencia de hasta 6 jugadores extracomunitarios dentro de los planteles, pero que solamente sean cinco los que firmen la planilla que corresponde al partido a disputar.

Si bien al Millonario lo podría ayudar la salida de Paulo Díaz, Robert Rojas, David Martínez, Nicolás De la Cruz, Juan Fernando Quintero y Miguel Borja, ya que en ese caso descomprimiría la situación legal a la hora de incorporar, según indicó TNT Sports, la idea de Cáceres es poder continuar en el fútbol europeo y aguardará, a sus 35 años, alguna oferta para continuar del otro lado del Atlántico.