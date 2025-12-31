A lo Gustavo Cerati, Miguel Borja se despidió de los hinchas de River

Punto final para el paso de Miguel Ángel Borja por River. El colombiano llegó a mediados de 2022 y no tardó mucho en ganarse la titularidad y el cariño de los hinchas. En 2023, con Martín Demichelis como entrenador, le tocó pelear de atrás, pero se las ingenió para tener un buen año. En el primer semestre de 2024 brilló, pero su último año y medio fue para el olvido.

River tuvo un muy mal 2025 en líneas generales y uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas fue Miguel Ángel Borja, que no solamente casi nunca generó peligro cuando le tocó jugar, sino que además mostró un nivel muy bajo en el juego colectivo, por tal motivo, desde el club decidieron no renovar su contrato, el cual finaliza este 31 de diciembre.

Borja y un curioso mensaje de despedida

Establecido en México, Miguel Ángel Borja utilizó su cuenta de Instagram para despedirse del mundo River y lo hizo con una frase que dejó inmortalizada Gustavo Cerati allá por 1997, cuando Soda Stereo brindó su último show antes de separarse. EL Colibrí compartió un video de su paso por el Millonario y escribió: “Gracias totales River Plate. Llegó la hora de despedirme de estos colores… Por aquí estaré haciéndolo durante el día mi gente”, en un mensaje muy poco claro.

La historia de despedida que compartió Borja.

¿Cómo sigue la carrera de Miguel Ángel Borja?

Luego de finalizar su contrato con River, Miguel Ángel Borja se sumará a Cruz Azul de México. Con la Máquina Cementera firmará por los próximos dos años. De hecho, el Colibrí ya está en tierras mexicanas, aunque todavía no pudo conocer a sus nuevos compañeros ni tampoco posar con ropa del club ya que sigue perteneciendo al Millonario.

