Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

River sigue trabajando en un mercado de pases movido. Con la llegada de Fausto Vera y Aníbal Moreno, el elenco de Marcelo Gallardo está a la espera de dos refuerzos más, ya que hay negociaciones por Matías Viña y Santino Andino. Además, hay novedades por Villa y Romaña.

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa para River

Es más que evidente que, después de un pésimo 2025, el objetivo está puesto en dar vuelta la situación en el 2026 y para eso se necesita un ambicioso mercado de pases como el que está haciendo River. En ese sentido, tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora va en busca de Sebastián Villa. Y aunque Marcelo Gallardo insiste por él, hay una única traba que impide el inesperado traspaso…

El rumor se convirtió en interés y ahora es una realidad absoluta: el Muñeco lo pretende para la próxima temporada. El ex Boca y de último paso por Independiente Rivadavia, dejó una huella imborrable en Mendoza y demostró que volvió a su mejor nivel. Por ese motivo y por sus características casi únicas en el fútbol argentino, el entrenador del Millonario lo ve con buenos ojos.

River llegó a un acuerdo total con Sao Paulo

Tal como ocurrió en los últimos días, el foco de River está puesto en el mercado de pases de cara a un 2026 que promete ser ambicioso. Luego de los arribos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora se llegó a un acuerdo con Sao Paulo para resolver definitivamente el futuro inmediato de Giuliano Galoppo, Enzo Díaz y Gonzalo Tapia, los 3 jugadores que compartían los clubes.

Cabe recordar que en el último tiempo ambos gigantes de Sudamérica llevaron a cabo distintas negociaciones entre sí para intercambiar jugadores. Tal es así que, hasta hace unas pocas horas, el Millonario tenía a préstamo un futbolista perteneciente al elenco brasileño y en sentido contrario eran dos los protagonistas cedidos que correspondían al conjunto de Núñez.

San Lorenzo pide 4 millones por Jhohan Romaña

Con Matías Viñas y Santino Andino al caer como los próximos refuerzos, River continúa trabajando en el mercado de pases para negociar por futbolistas que fueron pedidos por el entrenador Marcelo Gallardo, con el objetivo de que puedan sumarse cuanto antes a la pretemporada.

Uno de los nombres que estaba en carpeta del Millonario era el del defensor Jhohan Romaña, con quien iniciaron negociaciones formales con San Lorenzo, club dueño de su pase. Finalmente, después de realizar la primera oferta, el elenco de Núñez se plantó en sus condiciones.

Santino Andino, a un paso de River

Luego de finiquitar los desembarcos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, River continúa moviéndose en el mercado de pases. Así las cosas, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo sigue trabajando en diversos objetivos como Santino Andino, joven y talentoso atacante de Godoy Cruz de Mendoza que está cada vez más cerca.

Desde hace semanas, los del barrio porteño de Núñez se mueven pensando en confirmar el fichaje de Andino lo antes posible. Y, según pudo saber BOLAVIP en las últimas horas, el camino está cada vez más allanado para que esta realidad se cristalice más temprano que tarde, satisfaciendo otra de las necesidades de Marcelo Gallardo.

