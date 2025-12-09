Tras ganar la MLS, Inter Miami busca robarle un refuerzo al River de Gallardo

Con la participación confirmada en la próxima Copa Conmebol Sudamericana, Marcelo Gallardo y la dirigencia de River ya se encuentran trabajando en el mercado de pases, en el que irán por refuerzos para posiciones puntuales en la que el entrenador busca un salto de calidad.

En este contexto, uno de los nombres que aparecieron en las oficinas del Millonario es el de Tadeo Allende, el delantero de 26 años que viene de ser figura en Inter Miami, donde fue compañero de Lionel Messi y una pieza clave en la obtención del título de la MLS, el primero de la historia del club.

Más allá de este interés por parte del elenco de Núñez luego de que el ex Godoy Cruz sea ofrecido, en las últimas horas surgió un inconveniente, debido a que las Garzas quieren robárselo y quedarse con su pase luego de la gran temporada que tuvo en la institución.

Según lo informado por el periodista Fabrizio Romano, Inter Miami ya inició las negociaciones para comprar el pase de Allende, debido a que finalizó su vínculo con el club, por lo que tiene que regresar a Celta de Vigo, equipo que es dueño de la totalidad de su ficha.

Además, agregó que el elenco estadounidense está muy conforme con el delantero surgido de Instituto, por lo que harán un esfuerzo para retenerlo de cara a la temporada 2026. Con la posible salida de Luis Suárez, su continuidad es aún más importante para Javier Mascherano.

Inter Miami negocia para retener a Allende.

En este contexto, el Millonario deberá esperar por esta negociación y desde allí determinar los pasos a seguir. En caso de querer ficharlo, tendrá que iniciar las gestiones con sus pares de Celta de Vigo, club dueño de su pase y en el que tiene contrato vigente a largo plazo.

Los números de Tadeo Allende en Inter Miami

Desde su llegada a Inter Miami a principios de este año, el delantero de 26 años disputó un total de 54 partidos, en los que convirtió 24 goles y aportó 3 asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla en 3992 minutos en cancha, y fue campeón de la MLS convirtiendo un tanto en la final.

