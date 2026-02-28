El integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo que se quedó en River y seguiría con Eduardo Coudet

En River comenzó la era post Marcelo Gallardo y, a la espera de que Eduardo Coudet resuelva su salida de Alavés, Marcelo Escudero se hizo cargo del primer equipo de cara al compromiso con Independiente Rivadavia. En el arranque del interinato, se confirmó la continuidad de uno de los miembros del staff del Muñeco.

Se trata de Marcelo Barovero, quien se mantiene como entrenador de arqueros del plantel profesional. Trapito sigue en el dia a dia del Millonario y hasta se lo vio en el video publicado por el club en las redes sociales con momentos de la práctica del viernes.

El ex arquero de 42 años se había sumado al staff de Gallardo a principios de 2026, pero lo hizo como empleado del club. Es por eso que, pese a la partida del Muñeco, sigue trabajando en la institución y podría mantenerse si el nuevo entrenador da el OK.

Barovero sigue trabajando en River. (Foto: Prensa River)

De qué depende la continuidad de Barovero en River

Barovero continuará trabajando en River y será Eduardo Coudet (si definitivamente asume como DT) quien defina su futuro. El Chacho tendrá que tomar varias decisiones respecto a la conformación de su cuerpo técnico y Trapito es uno de los nombres sobre la mesa.

Si bien el estratega tiene su equipo de trabajo, en Alavés es el español Javier Barbero quien oficia de entrenador de arqueros. Al ser un empleado del club europeo, todo indica que Coudet arribará sin un nombre en ese rol y sería Barovero el encargado de ocuparlo.

Bragarnik: “Hablé con River y me preguntaron por Coudet”

Christian Bragarnik, representante del Chacho, rompió el silencio y sacudió el mundo del Millonario al confirmar que la dirigencia de Núñez apretó el acelerador: este viernes por la tarde se produjo el primer contacto formal para que el actual DT de Alavés se convierta en el sucesor del Muñeco.

“Ya hablé con (Stéfano) Di Carlo y me preguntó por Coudet. A las 18.30 me escribió para ver si estaba disponible, me consultó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación“, sentenció el agante, en diálogo con ESPN, para luego admitir: “Me pidieron que vea si hay chance de salir del Alavés“.

