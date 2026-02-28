Es tendencia:
logotipo del encabezado
River Plate

El integrante del cuerpo técnico de Marcelo Gallardo que se quedó en River y seguiría con Eduardo Coudet

A diferencia de otros miembros del staff, continúa en el club y podría sumarse al CT del Chacho. Detalles.

Por Joaquín Alis

Seguí a Bolavip en Google!
El integrante del CT de Gallardo que se quedó en River y seguiría con Coudet
© Getty ImagesEl integrante del CT de Gallardo que se quedó en River y seguiría con Coudet

En River comenzó la era post Marcelo Gallardo y, a la espera de que Eduardo Coudet resuelva su salida de Alavés, Marcelo Escudero se hizo cargo del primer equipo de cara al compromiso con Independiente Rivadavia. En el arranque del interinato, se confirmó la continuidad de uno de los miembros del staff del Muñeco.

Se trata de Marcelo Barovero, quien se mantiene como entrenador de arqueros del plantel profesional. Trapito sigue en el dia a dia del Millonario y hasta se lo vio en el video publicado por el club en las redes sociales con momentos de la práctica del viernes.

El ex arquero de 42 años se había sumado al staff de Gallardo a principios de 2026, pero lo hizo como empleado del club. Es por eso que, pese a la partida del Muñeco, sigue trabajando en la institución y podría mantenerse si el nuevo entrenador da el OK.

Barovero sigue trabajando en River. (Foto: Prensa River)

De qué depende la continuidad de Barovero en River

Barovero continuará trabajando en River y será Eduardo Coudet (si definitivamente asume como DT) quien defina su futuro. El Chacho tendrá que tomar varias decisiones respecto a la conformación de su cuerpo técnico y Trapito es uno de los nombres sobre la mesa.

Si bien el estratega tiene su equipo de trabajo, en Alavés es el español Javier Barbero quien oficia de entrenador de arqueros. Al ser un empleado del club europeo, todo indica que Coudet arribará sin un nombre en ese rol y sería Barovero el encargado de ocuparlo.

Publicidad
El primer gran cambio que haría River en su estructura tras la salida de Gallardo

ver también

El primer gran cambio que haría River en su estructura tras la salida de Gallardo

Bragarnik: “Hablé con River y me preguntaron por Coudet”

Christian Bragarnik, representante del Chacho, rompió el silencio y sacudió el mundo del Millonario al confirmar que la dirigencia de Núñez apretó el acelerador: este viernes por la tarde se produjo el primer contacto formal para que el actual DT de Alavés se convierta en el sucesor del Muñeco.

Ya hablé con (Stéfano) Di Carlo y me preguntó por Coudet. A las 18.30 me escribió para ver si estaba disponible, me consultó cuál era la situación y si podíamos tener una entrevista con él para ponerlo en evaluación“, sentenció el agante, en diálogo con ESPN, para luego admitir: “Me pidieron que vea si hay chance de salir del Alavés“.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Barovero continúa como entrenador de arqueros tras la salida de Marcelo Gallardo.
  • El ex arquero de 42 años se incorporó al staff técnico a inicios de 2026.
  • Eduardo Coudet decidirá la continuidad definitiva de Barovero si asume como nuevo director técnico.
Publicidad
Franco Armani despidió a Gallardo tras su salida de River: “Marcó mi vida”

ver también

Franco Armani despidió a Gallardo tras su salida de River: “Marcó mi vida”

Marcos Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo de River: “Es muy grave”

ver también

Marcos Acuña rompió el silencio tras la salida de Gallardo de River: “Es muy grave”

Joaquín Alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
Toti Pasman

Bareiro se ganó el puesto de 9 de Boca y se puso por encima de Merentiel, Cavani y Giménez

ggrova
German García Grova

Acuerdo de palabra para que Eduardo Coudet sea el próximo técnico de River

Lee también
Gallardo vuelve a meter cambios: el XI de River que se perfila para el domingo
River Plate

Gallardo vuelve a meter cambios: el XI de River que se perfila para el domingo

De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River
River Plate

De qué depende la continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River

Las noticias de River hoy: eliminación ante Tigre, nuevo interesado por Enzo Fernández y De La Cruz se reunió con un club
River Plate

Las noticias de River hoy: eliminación ante Tigre, nuevo interesado por Enzo Fernández y De La Cruz se reunió con un club

El motivo por el que Paulo Díaz se quedó afuera del partido entre River y Newell’s
River Plate

El motivo por el que Paulo Díaz se quedó afuera del partido entre River y Newell’s

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo