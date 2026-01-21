Los 5 jugadores de River que no son tenidos en cuenta por Gallardo y todavía no encontraron club

Marcelo Gallardo sabía que debía hacer una depuración en el plantel profesional de River. El primer gran corte lo hizo en diciembre, luego de la finalización del Millonario en el Torneo Clausura, allí les comunicó a aquellos jugadores que terminaban sus contratos con el que club que no serían tenidos en cuenta.

No fue una situación sencilla, porque se trató de futbolistas que en su momento le dieron mucho: Pity Martínez, Nacho Fernández, Enzo Pérez, Milton Casco y Miguel Ángel Borja. El otro futbolista que concluyó su contrato y se marchó fue Federico Gattoni, quien en el segundo semestre ya ni siquiera había sido considerado.

Por otro lado, el entrenador también tuvo que decidir quiénes de los pibes que venían pidiendo pista iban a ser considerados para conformar el plantel de Primera y quiénes debían buscar club. Entre los que se ganaron su lugar para pelear un puesto en Primera se destacan Cristian Jaime, Agustín Obregón, Thiago Acosta, además de Subiabre y Ruberto, que ya venían con más rodaje.

Algunos de los chicos más destacados de Reserva que no fueron considerados por el Muñeco ya tienen club -Dadín a Independiente Rivadavia, Felipe Peña Biafore a Ferro y Alexis González a Sarmiento-, pero hay cinco que todavía buscan donde continuar con sus carreras.

¿Quiénes son los 5 pibes de River que buscan club?

Algunos de los chicos que se desempeñan en Reserva y fueron seguidos de cerca por Marcelo Gallardo deben encontrar club con la intención de ganar rodaje y poder ser considerados a futuro. Se trata de Agustín de La Cuesta, Gonzalo Trindade, Lisandro Bajú, Agustín Wierna y Oswaldo Valencia. La intención de ellos es salir a préstamo, ganar rodaje y poder regresar a Núñez en un futuro cercano, tal como sucedió en este mercado de pases con Tomás Galván.

Agustín De La Cuesta jugó un partido en Primera. (Foto: Prensa River).

