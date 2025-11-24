Qué pasa si Unión gana, empata o pierde hoy vs. Gimnasia por los octavos de final del Torneo Clausura 2025

Este lunes, bajo la órbita de la continuidad de los octavos de final del Torneo Clausura 2025 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Unión de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima La Plata se encuentran frente a frente con el Estadio 15 de Abril como testigo y como escenario. Por ende, hay una gran expectativa.

Cabe destacar que los anfitriones arribaron a este espectáculo después de sorprender a propios y extraños culminando en la segunda colocación de la Zona A de la actual edición del certamen doméstico, solamente por detrás de Boca Juniors. Por ello es que Unión define de local contra Gimnasia y lo haría contra gran parte de los rivales.

Paralelamente, después de atravesar una profunda crisis, Gimnasia se recuperó, derrotó a River Plate en pleno Estadio Monumental de Núñez y luego cosechó más puntos que le permitieron colarse en los octavos de final del Torneo Clausura. Más precisamente, el Tripero terminó en la séptima colocación de la Zona B.

Unión y Gimnasia van por los cuartos de final. (Foto: Prensa Unión)

Si Unión de Santa Fe gana , automáticamente accederá a la próxima instancia del Torneo Clausura 2025.

, automáticamente accederá a la próxima instancia del Torneo Clausura 2025. Si Unión y Gimnasia empatan habrá suplementario y se dividirá en dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, definirán al ganador por medio de la tanda de penales.

habrá suplementario y se dividirá en dos tiempos de 15 minutos. De persistir la igualdad, definirán al ganador por medio de la tanda de penales. Si Unión de Santa Fe pierde, será Gimnasia y Esgrima La Plata el que se clasifique para los cuartos de final.

¿Cuándo y dónde se disputará la final del Torneo Clausura 2025?

El campeón del certamen doméstico se definirá el sábado 13 de diciembre en el Estadio Madre de Ciudades, ubicado en la provincia de Santiago del Estero, aunque todavía no hay horario definido para que se lleve a cabo el partido.

