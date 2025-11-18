Es tendencia:
Se fue de Boca sin jugar, estuvo 4 años en Chipre y ahora es la revelación del fútbol argentino: lleva 7 goles en el Torneo Clausura

La buena campaña de Gimnasia tiene a Marcelo Torres como uno de los grandes responsables.

Por Joaquín Alis

Se terminó la primera etapa del Torneo Clausura 2025 y ya se conocen los 16 clasificados a los playoffs. Muchos equipos consiguieron su acceso en la última fecha, donde hubo más de un batacazo. Una de las sorpresas fue Gimnasia, que hilvanó tres victorias al hilo, se salvó del descenso y ahora enfrentará a Unión.

Uno de los responsables de la levantada final del Lobo es Marcelo Torres, que tomó la decisión de volver al fútbol argentino en el último mercado de pases tras varios años en clubes de Chipre, Letonia y Emiratos Árabes Unidos. En su retorno, el atacante de 28 años no necesitó adaptación y es uno de los goleadores de la competencia.

El “Chelo” suma siete anotaciones en el certamen y está a uno del goleador Ronaldo Martínez (de Platense, que ya está eliminado), igualado con Ángel Di María. Como si fuera poco, marcó en sus últimas tres presentaciones (River en el Monumental incluido) y todas terminaron en victoria para el conjunto de Fernando Zarinatto.

Chelo Torres, de las nulas chances en Boca a jugar las ligas más exóticas

Sin posibilidades en un Boca que tenía la mejor versión de Darío Benedetto, Torres fue cedido a otros clubes de Argentina como Talleres y Banfield. Luego, comenzó su travesía por ligas exóticas de Europa y Asia.

El delantero vistió las camisetas de Pafos, Akritas Chlorakas (Chipre), Riga (Letonia) y Dubai United (Emiratos Árabes). Fueron seis años dando vueltas por el mundo para el goleador antes de regresar al fútbol argentino para ponerse la camiseta de Gimnasia.

“Creo que podría haber tenido mi oportunidad de debutar oficialmente en la Primera de Boca, pero bueno, por una cosa o la otra no se pudo”, declaró a mediados de año en una entrevista exclusiva con BOLAVIP.

Los horarios de los octavos de final del Torneo Clausura

Sábado 22 de noviembre

  • 20.00 – Vélez (4°B) vs. Argentinos Juniors (5°A)
  • 22.00 – Central Córdoba (4°A) vs. San Lorenzo (5°B)

Domingo 23 de noviembre 

  • 17.30 – Rosario Central (1°B) vs. Estudiantes (8°A)
  • 20.00 – Boca (1°A) vs. Talleres (8°B)

Lunes 24 de noviembre

  • 17.00 – Deportivo Riestra (3°B) vs. Barracas Central (6°A)
  • 19.30 – Racing (3°A) vs. River (6°B)
  • 22.00 – Unión (2°A) vs. Gimnasia de La Plata (7°B)
Miércoles 26 de noviembre

  • 21.30 – Lanús (2°B) vs. Tigre (7°A)
