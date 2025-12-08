Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde hoy ante Gimnasia de La Plata por la semifinal del Torneo Clausura 2025

Este lunes feriado en Argentina, el fútbol se paraliza para vivir una nueva edición de un clásico importante. A partir de las 17 horas, Gimnasia y Esgrima recibe a Estudiantes de La Plata por la semifinal del Torneo Clausura 2025, donde solo uno avanzará en la final y el restante quedará eliminado. En Santiago del Estero para pelear por el título, espera pacientemente Racing.

El Lobo transita una situación particular, ya que hay una pésima relación entre los jugadores y los directivos por cuestiones salariales que derivaron en medidas drásticas de no presentarse a entrenar en forma de reclamo. En octavos de final, venció 2-1 a Unión de Santa Fe y en cuartos de final le ganó 2-0 a Barracas Central para llegar a esta instancia, ambos en condición de visitante.

En contraparte, el Pincha está inmerso en una picante pelea contra Claudio Tapia, Pablo Toviggino y, por ende, la Asociación del Fútbol Argentino. En el camino dejó afuera al gran candidato debido a que derrotó 1-0 a Rosario Central en la tarde del polémico pasillo de espaldas en el Gigante de Arroyito. Luego, le ganó 1-0 a Central Córdoba y lo eliminó para arribar a semifinales.

El pasillo de espaldas de Estudiantes a Rosario Central.

Qué pasa si Estudiantes gana, empata o pierde ante Gimnasia

Si Estudiantes gana: sin importar el resultado, automáticamente se clasifica a la final del Torneo Clausura 2025 donde enfrentará a Racing el próximo fin de semana en Santiago del Estero, mientras Gimnasia es eliminado tras perder el clásico platense.

Si Estudiantes empata: sin importar el resultado, se jugará un alargue que consta de dos tiempos de 15 minutos cada uno. En caso de persistir la igualdad, la serie debe definirse a través de una tanda de penales tradicional.

Si Estudiantes pierde: sin importar el resultado, queda eliminado del Torneo Clausura 2025 ante su clásico rival y Gimnasia clasifica directamente a la final, donde se medirá contra Racing por el trofeo doméstico en Santiago del Estero.

DATOS CLAVE

El clásico de La Plata entre Gimnasia y Esgrima y Estudiantes se juega este lunes feriado a las 17 horas por la semifinal del Torneo Clausura 2025 .

y se juega este por la del . El ganador se clasifica a la final en Santiago del Estero , donde espera Racing Club .

en , donde espera . Si hay empate, se jugará un alargue de dos tiempos de 15 minutos y, si persiste la igualdad, se definirá por penales.

