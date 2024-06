Es un mercado de pases atípico, principalmente desde su prolongación: tendrá una extensión de 3 meses, siendo así que finalizará el próximo 30 de agosto. Por eso mismo, River y todos los clubes del fútbol argentino tendrán la posibilidad de realizar modificaciones en sus planteles durante mucho tiempo.

Si bien están buscando jugadores de calidad que puedan llegar al grupo que lidera Martín Demichelis, donde Germán Pezzella es el gran objetivo para este semestre, no solo pueden irse Agustín Palavecino y David Martínez: en las últimas horas surgió un interés por parte de Atlético Mineiro para llevarse a Esequiel Barco. Pero no es el único que podría partir, ya que Pablo Solari es buscado desde la MLS.

Tras asegurar que Barco ya sabe del interés del conjunto de Belo Horizonte, Maximiliano Benozzi indicó en sus redes sociales que “Atlético Mineiro tendrá que esperar a fin de año para hacer una oferta porque River no tiene pensado venderlo ahora y menos a un competidor en la Copa Libertadores”. Pero luego de que el periodista de Clarín comentara la postura que poseen en Núñez, se conoció otra información al respecto.

En el stream de TyC Sports, el cronista Juan Cortese indicó que “si no hay ofertas por 15 millones de dólares, River no se desprenderá de Pablo Solari y Esequiel Barco”. Incluso, añadió que “hay jugadores que son titulares y que juegan mucho no tienen ganas de irse”. Como aún no surgieron propuestas formales, perdura la mesura en Av. Presidente Figueroa Alcorta 7597. Pero saben que de un momento a otro la situación puede modificarse.

Pablo Solari y Esequiel Barco son buscados desde el exterior. (Foto: Prensa River)

¿Cuándo termina el contrato de Esequiel Barco en River?

En enero de 2024, junto a Jorge Brito, se produjo la firma del contrato de Esequiel Barco para oficializarlo definitivamente como futbolista de River, dado a que anteriormente estaba a préstamo con opción de compra desde Atlanta United.

La vigencia de su nuevo vínculo quedó establecida hasta el 31 de diciembre de 2026, y el desembolso de dinero recién comenzará a realizarse a fin de mes, donde la Comisión Directiva abonará 6 cuotas de USD 1.666.667 entre el 30 de junio de 2024 y el 30 de septiembre de 2026.

¿Cuál es la cláusula de rescisión que tiene Pablo Solari en River?

River posee el 60% de la ficha de Pablo Solari, la cual fue adquirida en un total de USD 5.000.000, en 2022, y el porcentaje restante le corresponde a Colo-Colo y Talleres, que poseen partes iguales.

El puntano posee un vínculo que lo une a la institución hasta fines de 2027, cuya cláusula de rescisión es de 25 millones de dólares.