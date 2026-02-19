En plena sequía goleadora de los delanteros de River, Gallardo recuperaría a Driussi para enfrentar a Vélez

River atraviesa un presente irregular. En el Torneo Apertura ganó sus dos primeros partidos, empató el tercero y perdió los dos siguientes, por lo que acumula 7 unidades en 5 partidos jugados. El próximo domingo, desde las 19.15 horas, los de Marcelo Gallardo visitarán a Vélez con la misión de sumar de a tres, acomodarse en la tabla y dejar atrás las dolorosas caídas ante Tigre y Argentinos Juniors.

De cara al cruce ante Vélez del próximo domingo, quien podría regresar a la lista de convocados es Sebastián Driussi, quien había sufrido un desgarro el pasado 1 de febrero en la visita del Millonario a Rosario Central por la tercera jornada de la Zona B del Torneo Apertura.

El delantero estuvo parado los últimos días, pero ya recibió el alta médica y estaría entre los convocados para visitar a Vélez, aunque iniciaría en el banco de suplentes. Cabe recordar que los delanteros del Millonario acumulan varios partidos sin convertir tantos: Driussi no marca desde el 21 de agosto de 2025, Salas desde el 2 de octubre y Colidio desde el 21 de julio.

Driussi ante Gimnasia. (Foto: Getty).

¿Cómo formaría River contra Vélez?

Si bien resta la confirmación de Marcelo Gallardo, el once para visitar a Vélez el próximo domingo estaría conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Agustín Ruberto.

Cabe destacar que si Franco Armani recibe el alta médica podría ser titular. El Pulpo sufrió un desgarro en el inicio de la pretemporada, pero luego padeció una lesión en su talón derecho de la que todavía no se recuperó del todo. Ante esta situación, el de Casilda todavía no sumó minutos oficiales en lo que va de 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también La desafiante frase de Gallardo tras la agónica clasificación de River: “Algunos quieren perder la memoria”

DATOS CLAVE