River Plate

Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa para River: la única traba que impide el inesperado traspaso

El Muñeco insiste por el fichaje del colombiano de 29 años con pasado en Boca, pero existe una cuestión difícil de destrabar.

Por Nahuel De Hoz

Sebastián Villa con la camiseta de River Plate.
Es más que evidente que, después de un pésimo 2025, el objetivo está puesto en dar vuelta la situación en el 2026 y para eso se necesita un ambicioso mercado de pases como el que está haciendo River. En ese sentido, tras cerrar a Fausto Vera y Aníbal Moreno, ahora va en busca de Sebastián Villa. Y aunque Marcelo Gallardo insiste por él, hay una única traba que impide el inesperado traspaso…

El rumor se convirtió en interés y ahora es una realidad absoluta: el Muñeco lo pretende para la próxima temporada. El ex Boca y de último paso por Independiente Rivadavia, dejó una huella imborrable en Mendoza y demostró que volvió a su mejor nivel. Por ese motivo y por sus características casi únicas en el fútbol argentino, el entrenador del Millonario lo ve con buenos ojos.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Gallardo quiere a Villa en este mercado de pases. Pese a este fuertísimo interés, hay un detalle muy importante que impide que se lleve a cabo la negociación: Stéfano Di Carlo se niega. Este desencuentro de ideas entre el DT y el presidente hace que, hasta ahora, no se haya iniciado ninguna gestión por el veloz delantero de 29 años.

Sebastián Villa, durante su estadía en Independiente Rivadavia.

El veloz extremo fue declarado culpable por violencia de género y condenado a dos años y un mes de prisión de ejecución condicional (no efectiva), motivo por el cual el mandatario prefiere esquivar su incorporación al plantel. A su vez, Villa fue absuelto de otra causa que estaba titulada como abuso sexual con acceso carnal porque la denunciante desistió de continuar la acusación.

Su estadía en Independiente Rivadavia fue realmente buena y dejó excelentes sensaciones. Además de ser la máxima figura del equipo en los 60 partidos oficiales que disputó, convirtió 10 goles y repartió 16 asistencias. Como si no fuera suficiente, lideró a la Lepra a la histórica conquista de la Copa Argentina 2025, que significó un antes y un después en el elenco de Cuyo.

Sebastián Villa, durante su estadía en Independiente Rivadavia.

El delantero colombiano busca una salida del conjunto mendocino para relanzar su carrera en un equipo mucho más ambicioso y que sea protagonista en todos los frentes. En ese sentido, una experiencia en el Millonario cumpliría con sus expectativas y sería el bombazo en esta ventana de transferencias, por su anterior estadía en el Xeneize, del que se fue en malos términos con la dirigencia.

DATOS CLAVE

  • Marcelo Gallardo quiere a Sebastián Villa en este mercado de pases por sus características (velocidad extrema y desequilibrio individual).
  • El presidente de River, Stéfano Di Carlo, ha puesto un freno rotundo a la negociación por cuestiones éticas (antecedentes judiciales).
  • Villa fue condenado a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género, aunque fue absuelto en otra causa por abuso sexual.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

Palabra autorizada

jpasman
toti pasman

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

ggrova
german garcía grova

Manchester City le abre la puerta al Diablito Echeverri para jugar en River

