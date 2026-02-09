Cada vez falta menos para que empiece una nueva obra imponente en el Estadio Monumental. Si bien en la casa de River se trabaja incansablemente todo el tiempo, inclusive el pasado sábado se estrenó la nueva sala de conferencia de prensa, el proyecto que se iniciará a partir del mes de abril ya dio que hablar en todo el mundo.

River tomó la decisión de ampliar la capacidad del Estadio Monumental con una quinta bandeja, que tendrá como resultado final un aforo para 101 mil espectadores, pero también se hará el nuevo techo, el cual se sostendrá con 52 columnas que rodearán la estructura existente.

Schlaich Bergermann und Partner (SBP) será la empresa alemana que trabajará codo a codo con River en la obra. Los alemanes tuvieron un rol clave también en la construcción del estadio del Tottenham, uno de los más modernos del mundo y también formaron parte de las primeras etapas de obras en el Monumental.

El estudio de arquitectura Fernandes Associados -de Brasil- ocuparon un rol central en el diseño de la proyección del Estadio Monumental. Ellos fueron los encargados de armar los renders de la casa del Millonario, en los cuales queda claro cómo quedará el estadio una vez terminado, con su techo -que será blanco y tendrán la banda roja- como también cómo quedará la quinta bandeja y el skywalk esa pasarela que estará en el techo, a unos 50 metros del altura, y se podrá recorrer caminando con las medidas de seguridad correspondientes.

Así quedará el Estadio Monumental. (Foto: SBP).

Otras grandes proyectos de Fernandes Associados

Si bien el prestigioso estudio de arquitectura, que cuenta con más de 20 años de experiencia, trabaja en diversos ámbitos, en el deportivo tiene algunos proyectos verdaderamente imponentes. Fernandes Associados trabajó en el diseño de muchos estadios dentro de Brasil, como el Arena Salvador, el Arena Saquarema y el Arena Goias, entre otros.

Arena Salvador. (Foto: Fernandes Associados).

Pero también lo hizo fuera de su país, además del Estdio Monumental, Fernandes Associados llevó a cabo proyectos en el Arena China de Guanzhou, en Marruecos con dos estadios imponentes como el Marrocos-Pentragram y el Arches. Además, proyectó el Retrofit Estadio San Carlos de Apoquindo en Chile.

Arena China. (Foto: Fernandes Associados).

¿Cómo será la quinta bandeja del Estadio Monumental?

Bolavip pudo averiguar cómo serán las remodelaciones en el Monumental para aumentar su capacidad a 101 mil espectadores. Además del techo, también se iniciará la construcción de una quinta bandeja. Está previsto que esta obra tarde entre dos y tres años. Un detalle no menor es que el color de las butacas serán blancas y rojas, formando una bandera 360° con los colores del club.

La quinta bandeja estará por encima de las actuales altas, por tal motivo se removerán las luces. La misma será en forma de anillo y no tendrá divisiones, tal como sucede en las otras bandejas. La capacidad de este nuevo sector rondará los 16 mil espectadores, por lo que el aforo total del Estadio Monumental superará los 101 mil espectadores.

¿Cómo será el techo del Estadio Monumental?

En River consideraron imprescindible que el césped del campo de juego -que fue el puntapié inicial de esta era de obras que revolucionó al club- siga recibiendo luz natural, por lo que el techo será para cubrir las tribunas, es decir que habrá protección para todos los hinchas que vayan al Monumental, pero la zona central del techo será abierta para cuidar al terreno de juego.

