Jugador x Jugador: los puntajes de River vs. Racing por el Torneo Clausura 2026

Las calificaciones de los futbolistas del conjunto Millonario en el partido ante la Academia, por la Fecha 14 del certamen doméstico.

Santiago Beltrán (4): Realmente inseguro, protagonizando salidas en falso y no transmitiendo firmeza prácticamente en ningún pasaje del partido. Cometió un par de errores que no terminaron en gol de Racing de milagro y le costó en los envíos aéreos.

Gonzalo Montiel (6): No tuvo su partido más seguro en defensa, pero sí volvió a ser importante y gravitante con sus escaladas por la banda derecha. Fue alternativa constante en ataque, llegando hasta el fondo e incluso apareciendo en el área sostenidamente.

Nicolás Otamendi (5): Si bien controló de buena manera a Maravilla Martínez en un par de oportunidades, no estuvo para nada seguro con la pelota en los pies. De hecho, regaló un par de salidas que podrían haber generado una severa consecuencia en el marcador.

Lautaro Rivero (7): Fue titular después de mucho tiempo y cumplió. No tuvo grandes complicaciones en los duelos individuales, al mismo tiempo que sí logró exponer peso específico en el área contraria, abriendo la cuenta con un certero cabezazo.

Rivero, titular en el Monumental. (Foto: Prensa River)

Francisco Ortega (6): Sin brillar ni mucho menos, llevó adelante una actuación pareja y sin errores graves. Se mostró bastante acertado a la hora del marcaje y también como una opción permanente con sus proyecciones. No fue del todo profundo.

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Tobías Andrada (4): No logró pesar ni imponerse en ninguna faceta del juego. Poco efectivo a la hora de la contención y bastante apático en el marco de la integración en el circuito creativo de River. Se movió en una porción acotada del campo.

Aníbal Moreno (-): Una nueva complicación física generó que deba ser reemplazado en el tramo inicial del partido.

Tomás Galván (4,5): Si bien protagonizó un par de apariciones auspiciosas, no completó su mejor presentación. Por el contrario, fue extremadamente intermitente y no pudo encontrar continuidad en el manejo de la pelota y en el peso a la hora de la generación.

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Thiago Almada (3): Un partido decididamente para el olvido del refuerzo estrella de River, completando, tal vez, su peor rendimiento desde que desembarcó en el club. Poco contacto con la pelota, escaso compromiso con la generación y errores constantes en sus intervenciones.

Ángel Correa (6,5): Participativo, involucrado y sacrificado. No desapareció en ningún momento, aunque alternó buenas y malas decisiones y resoluciones a lo largo del cotejo. Gran centro para el gol de River y buena definición para el segundo, anulado de forma polémica.

Lucas Beltrán (6,5): Peleó y llevó a cabo un interesante trabajo sucio a lo largo de toda su estadía en el campo de juego. Se movió por todo el frente de ataque, generando y obligando. Le faltó algo de fineza en los metros finales, pero fue realmente peligroso para Racing.

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Lucas Beltrán en una de sus intervenciones. (Foto: Prensa River)

Ingresaron:

Lucas Silva (6): Le costó imponerse en la contención, aunque sí estuvo preciso en la distribución de la pelota.

Juan Cruz Meza (6): Sin lucirse demasiado, fue efectivo para apuntalar la mitad de la cancha.

Lautaro Pereyra (6): Picante y explosivo, pero un tanto irresoludo en las culminaciones.

Rafael Borré (-): Ingresó en la agonía del espectáculo.