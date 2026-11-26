Todo lo que el hincha de Racing tiene que saber este jueves 26 de noviembre de 2026: la Academia sondeó el regreso de Carlos Alcaraz aunque hay trabas económicas, y repasamos de dónde viene el apodo del club.

Racing busca repatriar a Alcaraz, pero Everton complica todo

Racing quiere volver a contar con Carlos Alcaraz de cara a la temporada que viene, luego de un 2026 muy flojo, y mantiene contactos con el futbolista para su regreso. El problema pasa por la postura de Everton, club que solo aceptaría desprenderse del mediocampista mediante una venta y no a préstamo, que es la única vía que maneja hoy la Academia.

Según Olé, el presidente Diego Milito llamó personalmente a Alcaraz en las últimas horas para sondear sus ganas de volver, en medio de la poca continuidad que tiene en el club inglés, donde apenas sumó minutos en cinco partidos sobre el final. El jugador no cerró las puertas a un regreso, pero el factor económico aparece como el principal obstáculo.

Everton pagó 15 millones de dólares más tres de bonos por Alcaraz y buscará recuperar gran parte de esa inversión, con un cargo que según Olé sería impagable para Racing: “Ni el 10%”, le confiaron a ese medio. El contrato del volante de 23 años vence en junio, por lo que de salir a préstamo debería renovar antes, mientras Racing espera que avance el próximo mercado de pases para ver si la situación se destraba.

Elordi debería regresar a Racing, pero Independiente Rivadavia quiere contar con él

Uno de esos casos que debe resolver Racing en el corto plazo es el de Juan Manuel Elordi. El lateral izquierdo, que actualmente se encuentra a préstamo en Independiente Rivadavia, acaba de ser eliminado en octavos de final del Clausura a manos de Boca y ahora deberá definirse su futuro.

Según El Primer Grande, Independiente Rivadavia quiere extender el préstamo del defensor, por lo que Daniel Vila, mandamás de la Lepra mendocina, deberá definir cómo entabla las nuevas negociaciones con Racing.

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El futbolista debería regresar a la Academia una vez finalizada su cesión, en enero del 2027, aunque este interés desde Independiente Rivadavia podría simbolizar que lo retengan de cara a la próxima temporada.

Los últimos 5 partidos de Racing

Fecha Partido Competencia 06/11 Barracas Central 2-0 Racing Liga Profesional 31/10 Racing 2-1 Aldosivi Liga Profesional 25/10 River Plate 1-0 Racing Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional 11/10 Racing 0-2 Belgrano Liga Profesional

Datos clave

Racing mantiene contactos con Carlos Alcaraz para su regreso, pero Everton solo lo dejaría ir por una venta y no a préstamo.

El presidente Diego Milito llamó personalmente al futbolista, que no descartó volver aunque el dinero que pide el club inglés sería impagable para la Academia.