La Academia inició negociaciones con el arquero del Atlético de Madrid en la previa del mercado de pases de verano.

En busca de dejar atrás un 2026 para el olvido y dar vuelta la página en 2027, Racing prepara uno de los fichajes del año para reforzar su arco. Aunque Facundo Cambeses es figura en casi todos los partidos de la Academia, su futuro en Avellaneda es incierto y la vuelta de un mundialista con la Selección Argentina podría ser el reemplazo ideal.

Según pudo saber BOLAVIP, el contacto entre Racing y Musso no es nada nuevo, ya que ambas partes dialogan seguido. Sin embargo, la Academia le hizo una oferta formal al arquero de la Selección.

Diego Milito le habría ofrecido al exarquero de Racing igualar el salario que percibe en el Atlético de Madrid. Todo esto se da en un contexto en el que en Avellaneda ven con buenos ojos vender a Cambeses, y Musso es el principal candidato para ocupar su lugar en el arco celeste y blanco. Según Capology, el arquero del Atlético de Madrid cobra un salario cercano a los 4 millones de euros por año.

Otra posible baja en el arco de Racing

Sumado al posible traspaso de Cambeses en el próximo mercado de pases, desde Avellaneda gana fuerza la posible salida de Matías Tagliamonte, quien tiene el deseo de irse en busca de más oportunidades en otro arco.

Facundo Cambeses, arquero de Racing.

Con sus actuaciones, el arquero nacido en Rafaela no logró demostrar lo suficiente para adueñarse del arco de Racing y prefiere un nuevo comienzo antes que seguir como segunda opción en Avellaneda.

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Ante este escenario, la llegada de Musso, quien podría convertirse en el titular indiscutido de Racing, se vuelve vital. Si no fuera posible concretar el sueño de repatriar al subcampeón del mundo con la Selección Argentina, queda claro que la Academia deberá buscar una solución. No obstante, en Avellaneda se mantienen optimistas con el regreso de Musso.

Los números de Musso

Aunque cumplió un rol importante en el Atlético de Madrid cuando se lesionó Jan Oblak la temporada pasada, Musso no tiene minutos en el Colchonero. En la temporada 2026-27, el exarquero de Racing no disputó un solo encuentro con el equipo de Diego Simeone. Así, está claro que el arquero de 32 años buscará minutos en otro club y puede que vea con buenos ojos volver a la Argentina y al club donde dio el salto.

En síntesis

Racing realizó una oferta formal para repatriar al arquero Juan Musso en 2027.

realizó una oferta formal para repatriar al arquero en 2027. Diego Milito propuso igualar el salario que percibe actualmente en el Atlético de Madrid .

propuso igualar el salario que percibe actualmente en el . El arquero de 32 años no disputó partidos en la temporada 2026-27 con Diego Simeone.