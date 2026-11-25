Todo lo que el hincha de Racing tiene que saber este miércoles 25 de noviembre de 2026: cómo sigue la obra del centro de entrenamiento de Ezeiza y qué pasa con el interés de la Academia en Gabriel Rojas.

“El predio de Ezeiza está listo en un 95%”, afirman desde Racing

El plantel de Racing se encuentra de vacaciones y sin director técnico tras un año futbolístico flojo, pero el club mostró en sus redes sociales el avance de las obras del centro de entrenamiento de Ezeiza, que comenzaron bajo la gestión de Víctor Blanco y se terminarán con Diego Milito al frente.

La institución detalló que el área futbolística del complejo de alto rendimiento ya alcanza ese porcentaje de avance, con la cocina, el comedor, el vestuario y la zona de hidroterapia preparadas para recibir al plantel, al igual que las canchas. También se está instalando el mobiliario y el equipamiento del gimnasio, que quedará terminado en los próximos días.

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✅ El sector deportivo del centro de alto rendimiento está listo en un 95 por ciento. La cocina, el comedor, el vestuario y la parte de hidroterapia están preparadas para recibir al plantel. Las canchas, también.



✅ La… pic.twitter.com/WamEMorWF1 — Racing Club (@RacingClub) November 24, 2026

El predio tiene cinco mil metros cuadrados y, además del área deportiva, contará con un espacio para la parte dirigencial y administrativa del fútbol profesional, que ya está finalizada en un 85 por ciento. El plantel volverá a trabajar el domingo 13 de diciembre y hará la pretemporada en Ezeiza, aunque concentrará en el Hotel Marriott porque el nuevo edificio todavía no tiene lugar para alojamiento.

Racing negocia la vuelta de Gabriel Rojas

Mientras el plantel se encuentra de vacaciones, la Comisión Directiva ya trabaja en los refuerzos para 2027. Diego Milito y el director deportivo Sebastián Saja apuntan a repatriar a Gabriel Rojas, lateral izquierdo que no logra adaptarse a Cruzeiro y que no vería con malos ojos regresar al país.

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Rojas fue una pieza clave en el Racing de Gustavo Costas que ganó la Sudamericana 2024 y la Recopa 2025, con cinco goles y 23 asistencias en 141 partidos. El jugador expresó su cariño por el club: “Le tengo mucho cariño a Racing, pasé momentos hermosos. Ganamos títulos y me permitió llegar a la Selección”.

Según Racing de Alma, la directiva ya hizo sondeos para conocer su situación, aunque tiene contrato con Cruzeiro hasta el 31 de diciembre de 2029 y su pase está valuado en unos 4.3 millones de dólares según Transfermarkt. Además, la decisión del club brasileño de adquirir en forma definitiva a Matías Viña podría reducir aún más sus chances de ser titular.

Pavón y Aguirre, otros nombres en el radar

Además de Rojas, la dirigencia de Racing sigue de cerca a Cristian Pavón, que termina su vínculo con Gremio a fines de año y podría quedar con el pase en su poder, lo que facilitaría su llegada a Avellaneda. También aparece en los planes Braian Aguirre, de Internacional, cuyo contrato también vence en diciembre.

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De todas formas, desde el club aclararon que primero necesitan resolver quién ocupará el banco antes de mover el mercado de pases. La idea es que, una vez resuelto ese tema, se puedan avanzar las gestiones por los futbolistas que interesan.

Los últimos 5 partidos de Racing

Fecha Partido Competencia 06/11 Barracas Central 2-0 Racing Liga Profesional 31/10 Racing 2-1 Aldosivi Liga Profesional 25/10 River Plate 1-0 Racing Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional 11/10 Racing 0-2 Belgrano Liga Profesional

Datos clave

El sector deportivo del centro de alto rendimiento de Ezeiza está terminado en un 95 por ciento y el plantel volverá a entrenar allí el 13 de diciembre.

Milito y Saja negocian el regreso de Gabriel Rojas, quien no logra consolidarse en Cruzeiro y tiene contrato hasta 2029.

Racing también sigue a Cristian Pavón y Braian Aguirre, pero no definirá refuerzos hasta nombrar al nuevo entrenador.