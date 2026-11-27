Todo lo que el hincha de Racing tiene que saber este viernes 27 de noviembre de 2026: la oferta económica que le hizo la Academia a Juan Musso, el posteo de Carlos Alcaraz que ilusiona a los hinchas y el plan de Hugo Donato para promover juveniles a Primera

Racing le hizo una oferta formal a Juan Musso

Según pudo confirmar Olé, Diego Milito le puso sobre la mesa a Juan Musso un contrato bastante cercano al que tiene en el Atlético de Madrid, donde el arquero es suplente de Oblak y tiene un año y medio más de vínculo. La propuesta incluye volver a Avellaneda como referente y capitán, con la idea de armar un equipo competitivo a largo plazo con él en el arco.

El arquero de 32 años está analizando la oferta porque fue mejor de lo esperado, aunque pidió tiempo para decidir. Racing corre de atrás porque Musso maneja tres ofertas de Europa para ser titular, lo que lo posicionaría mejor de cara a la Selección, y también pesan cuestiones personales ya que formó una familia en el continente.

Desde el entorno del jugador le confiaron a Olé que “si no es ahora, en menos de dos años podría volver al país para atajar en Racing”. En paralelo, la dirigencia sigue de cerca la situación de Facundo Cambeses, actual capitán, a quien buscan vender en este mercado antes de que termine su contrato a fines de 2027.

El posteo de Alcaraz que ilusiona a los hinchas

Horas después de conocerse el interés de Racing en contar con Carlos Alcaraz para 2027, el mediocampista de Everton publicó una historia en Instagram que se viralizó rápidamente entre los hinchas de la Academia. “Nos vemos en las malas, donde los cobardes no están”, escribió el jugador de 23 años.

La negociación depende exclusivamente de lo que decida Everton, club que sabe que es imposible vender al futbolista y por eso Racing aspira a un préstamo. El primer obstáculo es que Alcaraz tiene contrato hasta junio de 2027, por lo que en caso de salir cedido debería renovar primero con los ingleses.

Publicidad

Otra alternativa es que Everton busque negociarlo en el próximo mercado para recuperar los 15 millones de euros que pagó por él a Flamengo, algo que dejaría a Racing afuera de la pelea. La tercera opción es que Alcaraz no renueve y quede con el pase en su poder en junio, aunque esto parece difícil porque el club inglés no recuperaría nada de lo invertido.

El plan de las inferiores para reforzar la Primera

Hugo Donato, coordinador general del fútbol juvenil de Racing, reveló en una entrevista con Racingmaníacos el objetivo del club de cara a 2027. “Queremos promover 3 futbolistas por año a la Primera de Racing”, explicó, y aclaró que la prioridad de las inferiores no son los resultados sino formar jugadores para la máxima categoría.

El dirigente destacó las apariciones de esta temporada de Mateo Martínez, Gonzalo Escudero y Alejandro Tello como “el fruto del trabajo que se viene haciendo en las inferiores”. También remarcó que la promoción de juveniles depende de lo que decida el técnico de Primera y que en las divisiones formativas no se limitan a un esquema táctico único.

Publicidad

Donato detalló además el trabajo desde el área de psicología con los juveniles. “Tenemos talleres sobre los medios de comunicación y las redes sociales. Buscamos que estén lo más preparados posibles para desenvolverse tanto dentro como fuera del campo de juego”, afirmó.

Los últimos 5 partidos de Racing

Fecha Partido Competencia 06/11 Barracas Central 2-0 Racing Liga Profesional 31/10 Racing 2-1 Aldosivi Liga Profesional 25/10 River Plate 1-0 Racing Liga Profesional 18/10 Racing 1-1 Independiente Liga Profesional 11/10 Racing 0-2 Belgrano Liga Profesional

Datos clave

Racing le ofreció a Juan Musso un contrato cercano al que tiene en el Atlético de Madrid para que vuelva como referente y capitán.

Carlos Alcaraz publicó un mensaje enigmático en redes sociales tras conocerse el interés de la Academia por repatriarlo en 2027.

Hugo Donato reveló que el objetivo de las inferiores es promover tres juveniles por año a la Primera.