La adaptación de Martín Demichelis como entrenador de River fue más rápida de lo que se pensó, y rápidamente logró darle su impronta al equipo, así como también pudo potenciar niveles de jugadores cuestionados durante el 2022, como los casos de González Pírez y Esequiel Barco.

Referido a la llegada de Demichelis, una gloria de la historia del Millonario y campeón del mundo en 1978, como lo es Ubaldo Matildo Fillol, en diálogo con TNT Sports, hizo una sorpresiva comparación con Lionel Scaloni, el entrenador de la Selección Argentina.

“Cuando llegó al club, pensé que le iba a costar más reemplazar a Gallardo, pero su situación es muy parecida a la de Lionel Scaloni, que nos rompió la cabeza a todos”, comenzó el Pato, que agregó: “Ambos son dos técnicos que llegaron sin experiencia, pero que se entendieron rápido con sus planteles. Además, cuando tenés buenos jugadores, es menos complicado hacer una buena campaña”.

Por otro lado, analizó: “Demichelis sigue la línea de Gallardo, con un equipo que es muy contundente y que no subestima a los rivales. Mantiene el perfil bajo y sus dirigidos no hacen declaraciones resonantes”. Y sumó: “Aún no alcanzaron su techo porque pueden dar mucho tácticamente”.

Y para cerrar, tiró: “Este River te garantiza en un 80 por ciento el triunfo cuando juega bien. En el primer tiempo ante Boca, a pesar de que en el segundo se lo emparejaron tácticamente.