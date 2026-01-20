Leonardo Ponzio tendrá un inesperado cambio de rol dentro de River

Hablar de Leonardo Ponzio es hacer referencia a uno de los principales referentes de la era de Marcelo Gallardo como director técnico de River. El histórico mediocampista formó parte de la conquista de títulos sumamente importantes como dos ediciones de la Copa Libertadores de América, metiéndose en el corazón de los hinchas.

En ese contexto, el oriundo de Las Rosas, provincia de Santa Fe, se retiró de la actividad profesional allá por 2021. Al tiempo, apoyado por la cercanía con el cuerpo técnico y también con la dirigencia de River, comenzó a formar parte de la secretaría técnica, desempeñándose como una fuente de consulta y un nexo entre sectores.

En funciones, el también exjugador de Newell’s Old Boys de Rosario y Real Zaragoza recibió algunos cuestionamientos públicos por parte de los hinchas. Una porción de los fanáticos de River consideró que el compromiso y la labor de Ponzio dentro de la secretaría técnica de la entidad de Núñez no eran los adecuados.

Así las cosas, un tiempo después de desembarcar en la dirigencia de River, Ponzio protagonizará un contundente cambio de rol. Si bien permanecerá dentro de la mencionada secretaría técnica del Millonario, el ocho veces internacional con la Selección Argentina ya no tendrá ningún tipo de conexión con los trabajos del plantel profesional.

Leonardo Ponzio durante su etapa como futbolista. (Foto: Getty)

Por el contrario, a partir de ahora, Ponzio oficiará como nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera de River. De hecho, en las últimas horas, Gabriel Rodríguez, coordinador del propio fútbol juvenil del Millonario, encabezó el anuncio ante los integrantes de las divisiones inferiores en el predio ubicado en Avenida Cantilo.

Sin ningún tipo de dudas, una modificación realmente importante en torno a las funciones de Ponzio en River, ahora con una prácticamente nula influencia dentro del plantel profesional encabezado por Marcelo Gallardo. Por el contrario, el exmediocampista transitará su labor conectando la Primera con las categorías formativas.

Los números de Ponzio en River

Durante sus dos estadías defendiendo la camiseta de River, Leonardo Ponzio logró finiquitar 10 anotaciones y 17 asistencias al cabo de 358 compromisos de carácter oficial.

Todos los títulos de Ponzio en River

Torneo Clausura 2008

Primera B Nacional 2011/2012

Torneo Final 2014

Copa Campeonato 2014

Copa Sudamericana 2014

Recopa Sudamericana 2015

Copa Libertadores 2015

Copa Suruga Bank 2015

Recopa Sudamericana 2016

Copa Argentina 2016

Copa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2017

Copa Libertadores 2018

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2019

Recopa Sudamericana 2019

Liga Profesional 2021

Trofeo de Campeones 2021

