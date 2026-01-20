Es tendencia:
Leonardo Ponzio tendrá un inesperado cambio de rol dentro de River

El histórico referente de la institución Millonaria continuará dentro de la secretería técnica, pero ya no estará con el plantel profesional.

Por Gabriel Casazza

Leonardo Ponzio, ícono de River.
Leonardo Ponzio, ícono de River.

Hablar de Leonardo Ponzio es hacer referencia a uno de los principales referentes de la era de Marcelo Gallardo como director técnico de River. El histórico mediocampista formó parte de la conquista de títulos sumamente importantes como dos ediciones de la Copa Libertadores de América, metiéndose en el corazón de los hinchas.

En ese contexto, el oriundo de Las Rosas, provincia de Santa Fe, se retiró de la actividad profesional allá por 2021. Al tiempo, apoyado por la cercanía con el cuerpo técnico y también con la dirigencia de River, comenzó a formar parte de la secretaría técnica, desempeñándose como una fuente de consulta y un nexo entre sectores.

En funciones, el también exjugador de Newell’s Old Boys de Rosario y Real Zaragoza recibió algunos cuestionamientos públicos por parte de los hinchas. Una porción de los fanáticos de River consideró que el compromiso y la labor de Ponzio dentro de la secretaría técnica de la entidad de Núñez no eran los adecuados.

Así las cosas, un tiempo después de desembarcar en la dirigencia de River, Ponzio protagonizará un contundente cambio de rol. Si bien permanecerá dentro de la mencionada secretaría técnica del Millonario, el ocho veces internacional con la Selección Argentina ya no tendrá ningún tipo de conexión con los trabajos del plantel profesional.

Leonardo Ponzio durante su etapa como futbolista.

Leonardo Ponzio durante su etapa como futbolista.

Por el contrario, a partir de ahora, Ponzio oficiará como nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera de River. De hecho, en las últimas horas, Gabriel Rodríguez, coordinador del propio fútbol juvenil del Millonario, encabezó el anuncio ante los integrantes de las divisiones inferiores en el predio ubicado en Avenida Cantilo.

Sin ningún tipo de dudas, una modificación realmente importante en torno a las funciones de Ponzio en River, ahora con una prácticamente nula influencia dentro del plantel profesional encabezado por Marcelo Gallardo. Por el contrario, el exmediocampista transitará su labor conectando la Primera con las categorías formativas.

Los números de Ponzio en River

Durante sus dos estadías defendiendo la camiseta de River, Leonardo Ponzio logró finiquitar 10 anotaciones y 17 asistencias al cabo de 358 compromisos de carácter oficial.

Todos los títulos de Ponzio en River

  • Torneo Clausura 2008
  • Primera B Nacional 2011/2012
  • Torneo Final 2014
  • Copa Campeonato 2014
  • Copa Sudamericana 2014
  • Recopa Sudamericana 2015
  • Copa Libertadores 2015
  • Copa Suruga Bank 2015
  • Recopa Sudamericana 2016
  • Copa Argentina 2016
  • Copa Argentina 2017
  • Supercopa Argentina 2017
  • Copa Libertadores 2018
  • Copa Argentina 2019
  • Supercopa Argentina 2019
  • Recopa Sudamericana 2019
  • Liga Profesional 2021
  • Trofeo de Campeones 2021
DATOS CLAVE

  • Leonardo Ponzio oficiará como nuevo nexo entre el fútbol juvenil, la Reserva y la Primera.
  • El exmediocampista ya no tendrá conexión con los trabajos del plantel profesional de Marcelo Gallardo.
  • Gabriel Rodríguez, coordinador de juveniles, anunció la modificación ante las inferiores en Avenida Cantilo.
gabriel casazza
Gabriel Casazza

