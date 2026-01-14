Marcelo Gallardo insiste para que Sebastián Villa juegue en River: la postura de la dirigencia

Pasan los días y, más allá de las contrataciones confirmadas de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Matías Viña, River sigue sin finiquitar el fichaje de un atacante en este mercado de pases. En principio, todos los cañones apuntaron hacia las figuras de Santino Andino y Maher Carrizo, pero ninguno de los dos terminará llegando a Núñez.

Como consecuencia de ello, volvió a apoderarse de la escena el nombre propio de Sebastián Villa, extremo colombiano que viene de redondear una temporada extremadamente positiva en Independiente Rivadavia de Mendoza. Sin embargo, hay una suerte de disputa interna y un conflicto de intereses con respecto a su posible arribo.

Según pudo saber BOLAVIP, Marcelo Gallardo, director técnico de River, sigue insistiendo con respecto a la contratación del ex jugador de Boca. Sí, el Muñeco no está dispuesto a bajar los brazos tan fácilmente ya que considera que es uno de los futbolistas de mayor jerarquía que tiene el ámbito doméstico en los tiempos que corren.

Gallardo fue quien, hace algunas semanas, supo poner sobre la mesa el nombre de Villa. Y, ahora, caídas las otras opciones, demostró que no perdió el interés por el artillero de 29 años de edad y con pasado también defendiendo las camisetas del Deportes Tolima de Colombia y del PFC Beroe Stara Zagora de Bulgaria. Pero no todo es sencillo.

Sebastián Villa en Independiente Rivadavia. (Foto: Getty)

Sucede que la dirigencia de River, con Stefano Di Carlo a la cabeza, no está nada segura de la contratación del cuatro veces internacional con la Selección Colombia. No solamente por los conflictos personales que supo protagonizar en el pasado, sino también por aspectos no menores que tienen que ver con lo económico.

Por un lado, la cúpula dirigencial de River considera que contratar a Villa atenta contra los valores que pregona la institución del barrio porteño de Núñez, recordando que el oriundo de Bello, Antioquia, supo ser denunciado por violencia de género. Sin embargo, luego fue habilitado para seguir desempeñándose como futbolista profesional.

Paralelamente, en River no están dispuestos, ni por asomo, a pagar los 12 millones de dólares solicitados inicialmente por Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia. Sí podrían acercarse a la mitad de ese monto, considerando que la Lepra puede llegar a bajar las exigencias que tiene por el jugador.

En definitiva, Gallardo no descarta para nada la llegada de Villa a River en este mismo mercado de pases. Pero el deseo del entrenador Millonario sigue contradiciendo la postura de la dirigencia, que no está de acuerdo en líneas generales pero que, llegado el caso, podría terminar accediendo para satisfacer su demanda.

Los números de Villa en Independiente Rivadavia

Sebastián Villa acumula 10 anotaciones y 16 asistencias al cabo de 60 partidos de carácter oficial defendiendo la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza.

DATOS CLAVE

Marcelo Gallardo insiste en contratar a Sebastián Villa para reforzar a River Plate.

Independiente Rivadavia exigió inicialmente 12 millones de dólares por el pase del delantero colombiano.

