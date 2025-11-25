Es tendencia:
MERCADO DE PASES

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para dejar Racing y ser compañero de Lionel Messi en Inter Miami

El elenco de Javier Mascherano podría sumar a una nueva figura del fútbol argentino para el 2026.

Por Agustín Vetere

Facundo Mura podría irse de Racing.
© @RacingClubFacundo Mura podría irse de Racing.

En uno de los grandes enfrentamientos en lo que va del Torneo Clausura 2025, Racing se impuso este lunes de forma agónica por 3-2 ante River en Avellaneda por los octavos de final del certamen. Así, la Academia mandó de vacaciones al Millonario, que ya piensa en el 2026.

A pesar de que los de Gustavo Costas están enfocados en la definición del certamen local, también hay asuntos importantes por tratar en los próximos días. Es que Facundo Mura quedará libre el 31 de diciembre y está cerca de arreglar con otro equipo.

Según la información de Germán García Grova, el lateral derecho de 26 años tiene negociaciones avanzadas para convertirse en refuerzo de Inter Miami en enero y en condición de jugador libre. De concretarse, Lionel Messi sumaría a un nuevo socio argentino en el club de la MLS.

Facundo Mura junto a Gustavo Costas. (Foto: Getty)

El exfutbolista de Colón y Estudiantes llegó a la Academia en 2022 y supo tener buenos rendimientos bajo las órdenes de Costas. En lo que va de este año, Mura disputó un total de 31 encuentros en los que aportó 4 goles y 1 asistencia en 1.811 minutos en cancha.

Mura podría reemplazar a Weigandt

Aquel sector derecho de la defensa de Inter Miami hoy es ocupado mayormente por Marcelo Weigandt, futbolista de Boca que se encuentra a préstamo en las Garzas. Sin embargo, la cesión del Chelo es sin opción de compra, por lo que deberá regresar al club de la Ribera de cara al 2026.

DATOS CLAVE

  • Racing eliminó a River del Torneo Clausura 3-2 en los octavos de final el lunes.
  • El lateral Facundo Mura (26) termina su contrato con Racing el 31 de diciembre.
  • Mura negocia su llegada a Inter Miami como jugador libre, según Germán García Grova.
agustín vetere
Agustín Vetere

