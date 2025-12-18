Cada día que pasa el mercado de pases toma más temperatura y empieza a tener fuertes novedades. Con el claro objetivo de dejar atrás un pésimo 2025, River busca dar vuelta la página con varios refuerzos que mejoren al plantel y así armar un equipo mucho más competitivo que el actual. Y como ya se sabía, Marcelo Gallardo pretende incorporar un lateral izquierdo en estos días.

Después de varios intentos fallidos para mejorar el puesto, el Muñeco continuó insistiendo y es por eso que la dirigencia decidió moverse en el medio local. Luego de no poder llegar a un acuerdo para fichar a Román Vega, Julio Soler y Alexandro Bernabei, desde las oficinas del Estadio Monumental tomaron cartas en el asunto y decidieron ir en busca de un jugador de San Lorenzo.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, River va con todo por Elías Báez y es el lateral izquierdo con más chances de llegar. Con la clara meta de reforzar de manera definitiva el puesto, el Millonario se puso como objetivo comprar al defensor de 21 años de buena actualidad en el Ciclón. Para contar con él desde la pretemporada, se buscará sumarlo como refuerzo lo antes posible.

Elías Báez durante el último duelo entre San Lorenzo y River. (Getty Images)

Después de que haya existido el primer contacto entre River y San Lorenzo para conocer las pretensiones, se dio a conocer que en Boedo pretenden 4 millones de dólares por el 80% del pase. Si bien desde Núñez buscarán bajar ese monto, está dentro del presupuesto establecido con anterioridad y significaría incorporar a un joven futbolista en un puesto que Gallardo considera clave.

Durante 2025, Báez disputó 39 encuentros oficiales y todos fueron como titular ocupando el rol de marcador de punta. En ese lapso, el oriundo de Rafael Castillo marcó un gol y repartió una asistencia, siendo clave tanto para Miguel Ángel Russo como para Damián Ayude. Además, tuvo un gran desempeño en el empate 0-0 entre River y San Lorenzo en el Estadio Monumental.

Vale resaltar que los traspasos de Soler y Vega se cayeron por el mismo motivo: los clubes europeos no quieren ceder futbolistas a Sudamérica. Con esa negativa y sin posibilidad de reflotar un eventual arribo de Bernabei, desde River apuntaron todos los cañones hacia San Lorenzo para intentar fichar a Elías Báez para que compita o sea alternativa de Marcos Acuña en el sector izquierdo.

