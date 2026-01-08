Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: altas, bajas, rumores y noticias

River continúa de pretemporada en San Martín de Los Andes con tres refuerzos ya cerrados y continúa gestionando nuevas incorporaciones en el mercado de peses para el plantel que conduce Marcelo Gallardo, sabiendo ahora de la clara intención de Godoy Cruz de que Santino Andino llegue a Núñez y habiendo podido reactivar las conversaciones con San Lorenzo por Jhohan Romaña.

Godoy Cruz favorece a River en las gestiones por Andino

Después de rechazar la oferta que llegó desde Panathinaikos de Grecia, el presidente de Godoy Cruz de Mendoza Jorge Mansur confirmó que el club está muy interesado en que se concrete la llegada del jugador a River, en contraposición al deseo de su agencia de representación de que sea transferido a Europa.

“Llegamos a un acuerdo con River y con Santino Andino, con ambas partes está todo acordado. A Godoy Cruz le conviene quedar como socio de River ante una futura venta. Nosotros decidiremos quién será nuestro socio a futuro y queremos que sea River”, dijo sin rodeos en diálogo con TyC Sports.

Nuevas condiciones para fichar a Romaña

El Millonario envió una oferta de 2.6 millones de dólares por la mitad del pase de Jhohan Romaña que en San Lorenzo no conformó debido a que pretenden vender un porcentaje mayor y obtener más dinero. Por este motivo, River está dispuesto a comprometerse en comprar la otra mitad del pase en tres millones más.

Esa compra de la otra mitad del pase debería hacerse en el lapso de un año y la oferta incluye además una multa de un millón de dólares en caso de que River no cumpla con esta promesa de quedarse con la totalidad del pase del defensor colombiano.

Empiezan a negociar por Maher Carrizo

Según el periodista Germán García Grova, River ya negocia de manera directa con Vélez por la posibilidad de comprar un porcentaje de la ficha de Maher Carrizo, delantero que se destacó en el último Mundial Sub 20 con la Selección Argentina. El futbolista tiene además un nuevo representante, Augusto Baraja, con el que también hubo ya contactos desde Núñez.

Sorpresivo mensaje de Lucas Beltrán

Mientras El Millonario negocia en otros frentes por la llegada de nuevos futbolistas de ataque para Gallardo, Lucas Beltrán sorprendió desde Europa confirmando su deseo de volver, aunque el mismo no parecería tener validez para lo inmediato.

“Desde River no me han llamado para volver. Por ahora no tuve la posibilidad. River es un lugar donde fui feliz. Si es que me llaman, lo pensaré. Es difícil decirle que no a River”, le dijo a Ezzequiel.

Daniele De Rossi quiere a préstamo a Martinez Quarta

A un año de su regreso al Millonario proveniente de la Fiorentina, el zaguero de 29 años podría hacer el camino inverso y volver al Calcio ante un fuerte sondeo del Genoa. ¿El detalle que le pone picante a la historia? El entrenador que lo pidió es Daniele De Rossi, e el ex jugador y confeso hincha de Boca que hoy dirige al conjunto genovés.

Según trascendió, el conjunto italiano, urgido de puntos para evitar el descenso, abrió negociaciones con la intención de llevarse a Martínez Quarta en calidad de cedido para encarar el tramo final de la temporada. Sin embargo, desde River se muestran inflexibles y no tendrían intenciones de desprenderse del jugador.