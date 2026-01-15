Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: Gallardo no se rinde con Villa y se despide Dadín

Ante la gran cantidad de negativas con las que se ha topado River en la búsqueda de refuerzos para el ataque, como sucedió con Santino Andino, Maher Carrizo y Gianluca Prestianni, Marcelo Gallardo quiere que se retomen las negociaciones para dar con el arribo de Sebastián Villa, extremo colombiano al que Independiente Rivadavia de Mendoza la prometió salir transferido.

Mientras tanto, se confirmó que el equipo mendocino recibirá a Bautista Dadín y están resolviéndose las salidas de otros juveniles que ya se estrenaron en Primera División. Además, el club podría ingresar una inesperada suma millonaria de dinero por un jugador que se encontraba en Europa, pero del que mantiene el 50 por ciento del pase.

Villa vuelve a ser Plan A para Gallardo

Sin éxito en las gestiones que se realizaron por Santino Andino, Maher Carrizo y Gianluca Prestianni, futbolistas que se buscaron para jerarquizar el ataque pero que por distintas circunstancias no llegarán al club, Marcelo Gallardo insiste en avanzar por Sebastián Villa.

El delantero maneja varias ofertas para la continuidad de su carrera.

Pero según pudo saber Bolavip, la dirigencia de River que encabeza Stefano Di Carlo no está nada segura de la contratación del cuatro veces internacional con la Selección Colombia. No solamente por los conflictos personales que supo protagonizar en el pasado, sino también por aspectos no menores que tienen que ver con lo económico, incluso cuando su cotización habría bajado de los 12 a los 7 millones de dólares.

Se confirmó la salida de Dadín

Mientras Gallardo busca sacar a Sebastián Villa de Independiente Rivadavia, River acordó la salida de Juan Bautista Dadín rumbo al club mendocino a través de un préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra, que tiene como principal objetivo que el juvenil sume más rodaje en primera del que había podido tener con el primer equipo del Millonario.

Publicidad

Publicidad

ver también Mientras sigue la novela de Sebastián Villa, River llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia por el préstamo de un juvenil

Independiente Rivadavia le ganó la pulseada a Sarmiento de Junín, que también se había mostrado interesado en Dadín y realizó una oferta formal para ficharlo a préstamo. Finalmente, desde el club de Núñez y el jugador priorizaron la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

Villagra devolvería a River parte del dinero invertido en su fichaje

Rodrigo Villagra está muy cerca de convertirse en refuerzo de Inter de Porto Alegre, en una operación que se daría a préstamo por un año, con una opción de compra de 4.6 millones de dólares por el cien por ciento de su ficha. River, que solo vendió el cincuenta por ciento del pase del jugador al CSKA de Moscú, recibiría un importante ingreso si esa opción se ejecuta.

Los 2.3 millones que le reportaría al Millonario la venta del mediocampista al fútbol brasileño lo acercarían a recuperar el monto de 10 millones invertidos por su fichaje, ya que del club ruso ya obtuvo el pago de 5 millones por la mitad del pase.

Publicidad

Publicidad

Se espera respuesta por Romaña

Según informó el periodista Juan Patricio Balbi, River se mantiene en pie con la última de las propuestas que le presentó a San Lorenzo por Jhohan Romaña, de 2.6 millones de dólares por el 50 por ciento del pase, con la posibilidad de comprar la otra mitad de la ficha en tres años por la misma cantidad o una multa de un millón de dólares en caso de que no se compre ese porcentaje.

El defensor viene de hacer fútbol este miércoles con San Lorenzo. (Getty).

Así las cosas, se mantiene a la espera de una respuesta de parte de la dirigencia del Ciclón, que se mostró firme en su postura de obtener cinco millones de dólares para vender el 80 por ciento de la ficha del defensor colombiano.

Publicidad

Publicidad

Paulo Díaz podría irse en este mercado de pases

El pasado domingo, River enfrentó a Millonarios en un amistoso en Uruguay. Marcelo Gallardo decidió que Paulo Díaz ni siquiera vaya al banco de suplentes, una clara señal que no es tenido en cuenta. Ante este panorama, el chileno busca una salida, aunque solamente aceptará la propuesta de un club que le pague un salario similar al que percibe en el Millonario.

Data clave