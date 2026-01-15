Tras costarle 10 millones a River y jugar 562 minutos en 2025, Rodrigo Villagra será refuerzo de un grande de Brasil

A principios de 2024, luego de una extensa novela, River llegó a un acuerdo con Talleres de Córdoba para comprar el pase del mediocampista Rodrigo Villagra a cambio de 10 millones de dólares, pero la operación no salió de la mejor manera, ya que el futbolista no pudo mostrar su mejor versión.

Tras un paso sin pena ni gloria por una temporada, el surgido de Rosario Central emigró al CSKA de Moscú, donde tampoco encontró su mejor versión, a tal punto que tardó más de nueve meses en hacer su debut oficial y solamente disputó 562 minutos, divididos en 11 encuentros.

Ahora, el volante central de 24 años tendrá un nuevo desafío en su carrera, ya que está cerca de convertirse en nuevo refuerzo de Internacional de Porto Alegre, equipo que no disputará competencias internacionales y que la temporada pasada se salvó del descenso a la Serie B de Brasil en la última jornada.

Según pudo saber Bolavip, la operación está muy avanzada para darse a préstamo por un año, con una opción de compra de 4,6 millones de dólares por el 100% de su ficha. Es por eso que se espera que en los próximos días viaje a Brasil para estampar la firma y sumarse a los entrenamientos con sus nuevos compañeros.

Desde River se encuentran atentos a esta situación debido a que pueden recibir una buena cifra. El motivo de esto es que el club de Núñez aún tiene el 50% del pase de Villagra, por lo que si Inter de Porto Alegre decide ejecutar la opción de compra, recibirá 2,3 millones de dólares.

Este será el quinto equipo en la carrera de Villagra y buscará volver a encontrar su mejor versión. Previo a los mencionados pasos por CSKA de Moscú y River, el mediocampista se desempeñó en Rosario Central, club en el que debutó, y Talleres de Córdoba, en donde se asentó.

Los números de Rodrigo Villagra en 2025

Durante su paso por CSKA de Moscú, el volante central de 24 años disputó un total de 11 partidos, en los que no convirtió goles ni aportó asistencias. Además, recibió dos tarjetas amarillas y no fue expulsado en 562 minutos en cancha.

