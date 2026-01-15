Mientras sigue la novela de Sebastián Villa, River llegó a un acuerdo con Independiente Rivadavia por el préstamo de un juvenil

Caídas las negociaciones por Santino Andino y Maher Carrizo, por pedido de Marcelo Gallardo, River sigue buscando un extremo para reforzar la delantera de cara a la primera parte de la temporada. Es por eso que el nombre de Sebastián Villa volvió a tomar fuerza dentro del club.

En medio de una situación que parece que no terminará pronto, Independiente Rivadavia de Mendoza, equipo en el que se desempeña el delantero colombiano, llegó a un acuerdo para llevarse a préstamo a Juan Bautista Dadín, futbolista que debutó en 2025 y que no fue tenido en cuenta para la pretemporada.

De cara a su primera participación en la Copa Conmebol Libertadores, la Lepra mendocina se llevará cedido a Dadín a préstamo por un año, sin cargo ni opción de compra para que pelee un puesto como titular con Alex Arce y sumar minutos en la triple competencia que tendrá el equipo.

El delantero de 19 años que debutó en 2025 bajo el mandato de Gallardo, tiene solamente cuatro partidos disputados en el primer equipo y esta salida le permitirá tener mayor protagonismo durante el año, ya que se encontraba haciendo la pretemporada junto al plantel de Marcelo Escudero.

Cabe destacar que Independiente Rivadavia le ganó la pulseada a Sarmiento de Junín, ya que el Kiwi también se mostró interesado en Dadín y realizó una oferta formal para ficharlo a préstamo. Finalmente, desde el club de Núñez y el jugador priorizaron la posibilidad de disputar la Copa Libertadores.

¿Cómo está la situación de Sebastián Villa y River?

Tras caerse las negociaciones por Andino y Carrizo, Gallardo volvió a insistirle a la dirigencia de River con el hecho de fichar a Sebastián Villa, ya que tiene el deseo de salir de Independiente Rivadavia para jugar en el club de Núñez, tal como lo manifestó públicamente en una entrevista.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Gallardo insiste para que Sebastián Villa juegue en River: la postura de la dirigencia

Más allá de esto, la dirigencia de River, con Stefano Di Carlo a la cabeza, no está nada segura de la contratación del cuatro veces internacional con la Selección Colombia. No solamente por los conflictos personales que supo protagonizar en el pasado, sino también por aspectos no menores que tienen que ver con lo económico.

Datos claves