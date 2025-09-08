Es tendencia:
Se fue de River a Europa, es criticado por los hinchas y confesó que quiere volver a Sudamérica para jugar en otro grande: “Me encantaría”

Llegó de la mano de Gallardo, tuvo altibajos importantes y a comienzos de 2025 se marchó al fútbol ruso.

Por Lautaro Toschi

El once de River ante Boca para el duelo por la Copa de la Liga 2024
El once de River ante Boca para el duelo por la Copa de la Liga 2024

Pablo César Solari nació en San Luis, se formó en Talleres, pero antes de debutar en Primera pasó a Colo Colo. En el elenco chileno se dio a conocer y llamó la atención de River, que a mediados de 2022 fue a la carga por él y desembolsó unos 5 millones de dólares por el 60% del pase, dejándole el 40% restante al Albo. En un comienzo, Marcelo Gallardo le dio la titularidad y el Pibe no decepcionó, ya para 2023 también sumó muchos minutos con Demichelis, pero con altibajos en sus rendimientos, hasta que en 2024 terminó perdiendo terreno luego de varias actuaciones fallidas en un equipo que tampoco acompañaba.

Así fue que, a comienzos de 2025, cuando apareció una oferta de 12 millones de dólares del Spartak Moscú, River no dudó y lo vendió. El Pibe no tuvo un inicio sencillo en su nuevo club. Es cierto que todavía se está adaptando, pero la realidad es que ya fue criticado por los hinchas del Spartak. Desde su llegada al elenco ruso lleva jugados 25 partidos en los que marcó cinco goles, brindó tres asistencias y recibió ocho tarjetas amarillas.

El difícil presente de Pablo Solari en Rusia: más amarillas que goles y criticado por los hinchas

Solari y el deseo de volver a Sudamérica

El atacante dialogó con el streamer chileno Felipe González y fue consultado respecto a una posible vuelta a Colo Colo: “Sí, obviamente. Siempre voy a querer volver, me encantaría, la gente me brinda muchísimo cariño. A Colo Colo siempre lo llevaré en el corazón, es donde inicié mi carrera”.

Además, agregó: “Soy un agradecido de Talleres porque estuve seis años en inferiores y me dieron todo, me hicieron crecer como persona y jugador, pero mi carrera profesional la inicié en Colo Colo y le agarré un cariño inmenso, nunca pensé que iba a ser tan fuerte. No sabemos las vueltas de la vida, pero me encantaría volver a Colo Colo”.

Pablo Solari en Colo Colo. (Foto: Getty).

Pablo Solari en Colo Colo. (Foto: Getty).

El paso de Pablo Solari por Colo Colo

Pablo Solari llegó a Colo Colo en 2020 desde Talleres, cuando todavía no había debutado en Primera. Fue a préstamo, pero el Albo lo compró al año siguiente y allí brilló hasta 2022, cuando emigró a River. En el Cacique disputó un total de 71 partidos en los que marcó 16 goles, brindó 11 asistencias y fue clave para que los colocolinos no desciendan en 2021.

