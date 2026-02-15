Mauricio Pochettino y la revelación más inesperada sobre la vez que Lionel Messi se enojó porque lo sacó: “Tenés que preguntarme”

Lionel Messi tuvo una inesperada estadía en París Saint-Germain en la que ocurrieron diferentes sucesos pero hay un acontecimiento que sobresale con amplio margen: el polémico cruce con Mauricio Pochettino. Más de cuatro años después de aquel episodio que aún continúa en la retina de todo el ambiente, se reveló públicamente qué se dijeron entre sí al momento de la modificación.

En el enfrentamiento ante Lille por la Ligue1 y con el partido igualado 1-1 a los 75 minutos de juego, el entrenador lo sacó de la cancha. El hecho en sí llamó la atención de todos y más aún del propio astro argentino que, sorprendido por la decisión, se retiró del campo de juego. Una vez que ingresó su compañero, tuvo un intercambio de dichos con el DT, que ahora salió a contarlo abiertamente.

Lo cierto es que, en una entrevista exclusiva con High Performance, Mauricio rompió el silencio sobre esa controversial situación que protagonizó junto con Messi. “Estaba decepcionado“, sentenció Pochettino sobre Lionel en primera instancia. “Me dijo: ‘Tenes que preguntarme’“, confesó el técnico que en aquel entonces dirigía un PSG plagado de estrellas de renombre mundial.

Lionel Messi tras ser reemplazado por Mauricio Pochettino en PSG.

Pocos segundos más tarde, el entrenador continuó con su relato sobre el episodio que marcó su estadía en el conjunto francés. “Yo debía priorizar la salud de su rodilla“, sostuvo en forma de argumento. “Después de ese partido, volvió, metió un gol contra Manchester City y, en el vestuario, simplemente me abrazó“, reveló sobre el siguiente compromiso tras el altercado con Messi.

En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Lionel Messi, Neymar Junior y Kylian Mbappé parecen más grandes que el propio club“, aseguró el oriundo de Murphy por la enorme influencia que tienen. Sobre aquel vestuario pesado, deslizó: “Estos jugadores suman más seguidores que la institución. Cada decisión afecta a millones de personas“.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también Boca vs. Platense EN VIVO y ONLINE vía ESPN Premium por el Torneo Apertura 2026: minuto a minuto

En cuanto a su función, también contó que su objetivo fue “crear un ambiente de normalidad aún en circunstancias excepcionales“. Sin embargo, el director técnico nacido en Santa Fe se tomó unos segundos para hacer una importante aclaración. “Nunca hubo problemas de disciplina ni de respeto con ellos. Siempre fueron profesionales con nosotros“, reafirmó Pochettino.

DATOS CLAVE

En 2021, Mauricio Pochettino sacó a Lionel Messi inesperadamente mientras PSG igualaba 1-1 contra Lille, a falta de 15 minutos.

sacó a inesperadamente mientras PSG igualaba 1-1 contra Lille, a falta de 15 minutos. El entrenador rompió el silencio sobre aquel episodio y confesó: “ Me dijo: ‘Tenes que preguntarme’ “.

“. Además, en cuanto al altercado que protagonizó con el astro, manifestó: “Estaba decepcionado“.

Publicidad