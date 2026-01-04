River busca cerrar a Santino Andino: la cifra que pagaría y el club europeo con el que compite

Con Matías Viña como el tercer refuerzo, River no se baja del mercado de pases y sigue en búsqueda de los futbolistas que pidió Marcelo Gallardo. Es por eso que ahora la dirigencia apunta todos los cañones a Santino Andino, el extremo de 20 años que se desempeña en Godoy Cruz.

Según pudo saber Bolavip, el Millonario quiere cerrar al futbolista del Tomba y es por eso que ofrecerá 5 millones de dólares por el 80% de su ficha. El porcentaje restante del pase permanecería al elenco mendocino, donde dio sus primeros pasos como profesional.

Además, al futbolista buscarán tentarlo con un contrato a largo plazo, debido a que la intención de la institución de Núñez es que firme un contrato por cuatro temporadas, por lo que la fecha de vencimiento del mismo sería el 31 de diciembre de 2029.

De esta manera, en River son optimistas con que podrán cerrar la llegada del cuarto refuerzo con el correr de los días, y que de esta manera pueda sumarse a la semana de entrenamientos en San Martín de Los Andes, donde el plantel profesional realiza la pretemporada.

Más allá de esta intención del Millonario de cerrar rápidamente a Andino, la situación no será fácil, debido a que Bologna de Italia, equipo que disputa la UEFA Europa League, también quiere ficharlo, por lo que será una competencia cabeza a cabeza para quedarse con el extremo de 20 años.

Así las cosas, con el correr de los días de las próximas semanas la negociación llegaría a su final. En Núñez esperan contar con el futbolista lo antes posible, y en caso de no tener la resolución deseada, saldrán nuevamente al mercado para incorporar a un jugador de las mismas características.

Santino Andino, el objetivo de River en el mercado de pases.

River cerró a Matías Viña

En el segundo día de pretemporada, Marcelo Gallardo recibió una buena noticia, debido a que se cerró la llegada de Matías Viña, el lateral izquierdo uruguayo que llega proveniente de Flamengo de Brasil a préstamo por un año, con un cargo de 500 mil dólares.

Además, en la operación se estableció una obligación de compra del 50% del pase del jugador en caso de disputar la mitad de los encuentros de la temporada. De esta manera, el ex Palmeiras y Roma se realizará la revisión médica, para luego viajar para sumarse a la pretemporada.

