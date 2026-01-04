Hay acuerdo entre River y Flamengo para que Matías Viña sea refuerzo

Luego de un 2025 decididamente para el olvido, River inició con todo el mercado de pases. Así fue como el equipo comandado tácticamente por Marcelo Gallardo no demoró en finiquitar los desembarcos de dos mediocampistas de jerarquía como Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Sin embargo, lejos de conformarse con ello, la entidad del barrio porteño de Núñez, con Stefano Di Carlo y el propio Muñeco a la cabeza, siguieron moviéndose de manera contundente en la ventana de transferencias y avanzaron por otros objetivos.

Así fue como, al mismo tiempo que River aceleró por Santino Andino, también lo hizo por Matías Viña. Sí, ante las dificultades para incorporar a otros objetivos en el puesto como Julio Soler, Elías Báez y Alexandro Bernabei, el Millonario apuntó hacia el carrilero uruguayo.

De entrada, River inició las negociaciones con un ofrecimiento formal por una cesión a préstamo con opción de compra. Inmediatamente, Flamengo, conjunto dueño del pase del jugador de 28 años de edad y 43 veces internacional con el seleccionado uruguayo, se mostró bien predispuesto.

Matías Viña junto al resto de los uruguayos de Flamengo. (Foto: Getty)

Y, en las últimas horas, River, Flamengo y Viña llegaron a un acuerdo de palabra para que la operación se haga efectiva en este mismo mercado de pases y Gallardo pueda tener otro refuerzo interesante para darle inicio a una nueva pretemporada.

En ese sentido, el combinado brasileño, recientemente campeón de la Copa Libertadores de América, liberó a Viña para que pueda jugar en River. No es un detalle menor que el ex jugador de Nacional, Palmeiras, Roma, Bournemouth y Sassuolo hizo fuerza para llegar a Núñez.

En lo que respecta a los detalles de la operación, la misma se cerró con el mencionado préstamo con un cargo de 500 mil dólares y una opción de compra por el 50% del pase, que se volverá obligatoria si Viña disputa el 50% de los partidos durante el 2026.

Los números de Matías Viña en Flamengo

Desde su llegada a Flamengo, Matías Viña logró ver acción en 32 encuentros de carácter oficial, acumulando 1 gol y siendo partícipe de la conquista de 4 títulos de carácter oficial.

