River hoy: el reconocimiento que Juanfer Quintero le ganó a Di María, formación vs. Rosario Central y palabra de Kendry Páez

Después de anunciar a Kendry Páez como su cuarto refuerzo, River buscará dar continuidad a su buen inicio de Torneo Apertura con una visita de alto riesgo a Rosario Central este domingo, desde las 21.30, en la que intentará hilvanar su tercera victoria consecutiva.

El duelo ante El Canalla se dará exactamente después que Juan Fernando Quintero se imponga a Ángel Di María como el mejor jugador de la segunda fecha del certamen. Marcelo Gallardo, por otro lado, ya tendría decidida la alineación para disputar el encuentro, aunque recién se dará a conocer de manera oficial en las horas previas.

Juanfer fue MVP de la Fecha 2

Juan Fernando Quintero, autor del doblete con el que River se impuso 2-0 a Gimnasia y Esgrima de La Plata en el Estadio Monumental, fue destacado por la Liga Profesional de Fútbol como el mejor jugador de la segunda fecha del Apertura 2026 de la Copa de la Liga. El reconocimiento también dio cuenta de sus cuatro remates al arco y de un 77 por ciento de efectividad en los pases para quien fue conductor y también goleador del Millonario.

El colombiano se impuso a otra de las grandes estrellas que militan en el fútbol argentino como Ángel Di María, autor de un golazo para el triunfo Canalla en su visita a Racing, justo antes que ambos se enfrenten en el Gigante de Arroyito este domingo.

El anuncio oficial de la LPF.

La probable formación vs. Rosario Central

A falta de confirmación oficial y con un cambio obligado por la expulsión de Matías Viña ante Gimnasia, Marcelo Gallardo tendría en mente salir a jugar en el Gigante de Arroyito con Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Acuña o Díaz o Portillo o González; Fausto Vera, Anibal Moreno, Tomás Galván; Juanfer Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio.

Las dudas en la banda izquierda están relacionadas principalmente con no querer arriesgar desde lo físico a Marcos Acuña, quien todavía está en pleno reacondicionamiento de su lesión y que caso contrario sería titular en ese sector.

Palabras de Kendry Páez

Tras realizarse los exámenes médicos de rutina, antes de estampar la firma a su contrato, Kendry Páez aseguró que River era lo mejor para él y se comprometió con los hinchas: “Voy a dar lo mejor para ganar muchos títulos y darle alegría a la hinchada”.

